ه گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های نساجی مازندران و بعثت کرمانشاه در چارچوب هفته هفتم رقابت‌های لیگ آزادگان، روز سه‌شنبه در ورزشگاه وطنی قائمشهر برگزار می‌شود. این مسابقه از ساعت ۱۷ آغاز خواهد شد.

بعثت در حالی پا به این دیدار می‌گذارد که روز دوشنبه با اعلام باشگاه، محمد میرتراپی از هدایت تیم کنار گذاشته شد و ابراهیم اشکش به عنوان سرمربی جدید این تیم معرفی شد.

تیم بعثت پیش از آغاز بازی‌های این هفته با کسب ۱۱ امتیاز از شش مسابقه در رده سوم جدول قرار داشت، اما با تصمیم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال و به دلیل نواقص در پرونده صدور مجوز باشگاهی، سه امتیاز از این تیم کسر شد. بر این اساس نماینده کرمانشاه با ۸ امتیاز در جایگاه ششم جدول ایستاده است.

در سوی مقابل، نساجی مازندران صدرنشین فعلی لیگ آزادگان است و با نتایج مطلوبی که تاکنون کسب کرده، از مدعیان اصلی صعود به لیگ برتر به شمار می‌رود.

نماینده فوتبال کرمانشاه برای بازگشت به جمع مدعیان و حفظ امید به ادامه رقابت‌ها، در این دیدار به کسب سه امتیاز کامل نیاز دارد. بازیکنان بعثت با وجود تغییرات اخیر در کادر فنی، با انگیزه بالا تمرینات خود را دنبال کرده‌اند و امیدوارند با کسب نتیجه مطلوب برابر نساجی، بار دیگر به مسیر صعود بازگردند.