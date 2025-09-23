بعثت کرمانشاه میزبان صنعت نفت آبادان در هفته پنجم لیگ دسته یک فوتبال

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب رقابت‌های هفته پنجم لیگ دسته یک فوتبال کشور، تیم فوتبال بعثت کرمانشاه روز چهارشنبه دوم مهرماه از ساعت ۱۶:۰۰ در ورزشگاه آزادی کرمانشاه به مصاف تیم صنعت نفت آبادان خواهد رفت.

بعثت کرمانشاه که با پشتوانه هواداران خود در خانه به میدان می‌رود، تاکنون از ۴ دیدار گذشته‌اش ۵ امتیاز کسب کرده است. این تیم با یک پیروزی، دو تساوی و یک شکست در جایگاه دهم جدول رده‌بندی لیگ دسته یک قرار دارد و امیدوار است با کسب پیروزی در دیدار خانگی، موقعیت خود را در جدول بهبود بخشد.

در سوی دیگر میدان، تیم صنعت نفت آبادان با کسب ۴ امتیاز از ۴ بازی گذشته، شرایط مشابهی را تجربه می‌کند. این تیم با یک پیروزی، یک تساوی و دو شکست، در رده دوازدهم جدول حضور دارد و تلاش می‌کند در دیدار خارج از خانه مقابل بعثت کرمانشاه نتیجه مطلوبی کسب کند.

این مسابقه برای بعثت کرمانشاه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است چرا که علاوه بر امتیازات حساس جدول، حضور در ورزشگاه آزادی و حمایت هواداران می‌تواند برگ برنده شاگردان بعثت باشد. کادر فنی این تیم با برنامه‌ریزی و تمرینات فشرده به دنبال ثبت دومین پیروزی فصل و تثبیت جایگاه خود در میانه جدول است.

گفتنی است، دیدار بعثت کرمانشاه و صنعت نفت آبادان می‌تواند یکی از بازی‌های حساس هفته پنجم لقب گیرد و نتیجه آن در تعیین جایگاه دو تیم در جدول، به‌ویژه برای نماینده کرمانشاه که از امتیاز میزبانی برخوردار است، تأثیرگذار خواهد بود.