به گزارش خبرنگار مهر، رضوان حکیم‌زاده عصر چهارشنبه در دیدار با استاندار کردستان، ضمن قدردانی از تلاش‌های استاندار کردستان برای ارتقای نظام آموزشی استان، اظهار کرد: حمایت رئیس‌جمهور از آموزش و پرورش فرصتی طلایی برای تحقق عدالت آموزشی در سراسر کشور است و این حمایت‌ها به ویژه در استان کردستان که به وضوح در مسیر ارتقای شاخص‌های آموزشی گام برداشته، کاملاً مشهود است.

وی همچنین از توانمندسازی معلمان، توسعه فضاهای آموزشی و ارتقای کیفیت تحصیلی به عنوان اولویت‌های اساسی وزارت آموزش و پرورش یاد کرد و گفت: ارتقای نظام آموزشی در سطح کشور، از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت چهاردهم است و در این مسیر، همکاری و مشارکت مسئولان استانی، به ویژه استاندار کردستان، نقش کلیدی دارد.

حکیم‌زاده در پایان سخنان خود استاندار کردستان را نماد اعتماد دولت به جوانان و نخبگان دانست و از عملکرد مثبت استان در حوزه آموزش و پرورش تقدیر کرد.