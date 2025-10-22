  1. استانها
  2. کردستان
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۳۸

حکیم‌زاده: ارتقای نظام آموزشی اولویت دولت چهاردهم است

حکیم‌زاده: ارتقای نظام آموزشی اولویت دولت چهاردهم است

سنندج- معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: حمایت رئیس‌جمهور از آموزش و پرورش فرصتی طلایی برای تحقق عدالت آموزشی در سراسر کشور است و ارتقای نظام آموزشی اولویت دولت چهاردهم است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضوان حکیم‌زاده عصر چهارشنبه در دیدار با استاندار کردستان، ضمن قدردانی از تلاش‌های استاندار کردستان برای ارتقای نظام آموزشی استان، اظهار کرد: حمایت رئیس‌جمهور از آموزش و پرورش فرصتی طلایی برای تحقق عدالت آموزشی در سراسر کشور است و این حمایت‌ها به ویژه در استان کردستان که به وضوح در مسیر ارتقای شاخص‌های آموزشی گام برداشته، کاملاً مشهود است.

وی همچنین از توانمندسازی معلمان، توسعه فضاهای آموزشی و ارتقای کیفیت تحصیلی به عنوان اولویت‌های اساسی وزارت آموزش و پرورش یاد کرد و گفت: ارتقای نظام آموزشی در سطح کشور، از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت چهاردهم است و در این مسیر، همکاری و مشارکت مسئولان استانی، به ویژه استاندار کردستان، نقش کلیدی دارد.

حکیم‌زاده در پایان سخنان خود استاندار کردستان را نماد اعتماد دولت به جوانان و نخبگان دانست و از عملکرد مثبت استان در حوزه آموزش و پرورش تقدیر کرد.

کد خبر 6631355

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها