به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله لطف اله دژکام شامگاه سه شنبه محفل انس با قرآن «بُشری» در حرم مطهر شاهچراغ (ع)، به نقش و فعالیت‌های حضرت احمد بن موسی (ع) در ترویج قرآن کریم اشاره کرد و گفت: در زمان حضرت شاهچراغ (ع) حدود ۱۰۰۰ قرآن من البدر الی الخطم، کتابت شده است و همچنین برادر ایشان، حضرت سید میرمحمد، که در شیراز به‌طور مخفیانه و در مقابل تهدیدات دستگاه بنی عباس، چهار سال قرآن کتابت کرده است

وی ادامه داد: همچنین حضرت سید علاءالدین حسین و علی بن حمزه بن موسی (ع) هر دو شهید راه قرآن و اسلام شدند و باید درس شهادت را از مکتب این اولاد حضرت موسی بن جعفر آموخت.

نماینده ولی فقیه در فارس در ادامه به اهمیت و ارزش مجاهدت و شهادت در راه خدا اشاره کرد و افزود: خداوند در آیات ۱۱۱ و ۱۱۲ سوره توبه، معامله با خدا و خریدن جان و مال در مقابل بهشت را متذکر می‌شود و خداوند در این آیات، معامله‌ای را بیان می‌کند که در آن، مؤمنین با ایمان و توبه، در راه دفاع و جهاد در مقابل دشمنان، وارد میدان می‌شوند و در این راه شهید می‌شوند.

آیت الله دژکام گفت: این مجاهدت‌ها، که در طول نیم قرن گذشته توسط ملت ایران تجلی یافته، به عنوان نمونه‌ای از معامله با خدا و کسب بهشت است.

امام جمعه شیراز در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به به موضوع صبر و بردباری در مقابل گرانی و مشکلات اقتصادی افزود: مؤمنان باید در سختی‌ها، شکرگزار خدا باشند و با صبر و استقامت، راه رضایت الهی را طی کنند زیرا جهاد، شهادت، توبه، استغفار و صبر در مسیر تقرب به خدا است و نقش مهم این ارزش‌ها در زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان بسیار بالاست.

نماینده ولی فقیه در استان فارس با اشاره به وضعیت اقتصادی و گرانی‌های موجود در جامعه تصریح کرد: خداوند روزی رسان است و نباید از گرسنگی و مشکلات اقتصادی ترسید، زیرا در طول تاریخ، مردم با توکل بر خدا و با عمل به دستورات دین، توانسته‌اند از سختی‌ها عبور کنند.