به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله لطف اله دژکام عصر سه شنبه در جلسه شورای گسترش فعالیتهای قرآنی استان فارس بر اهمیت همکاری و همفکری تمامی اعضا تأکید کرد و گفت: این موضوع خصوصاً در قالب برنامهریزی منسجم و هدفمند که باید اهداف کمی و کیفی مشخص، زمانبندی معین و پیشبینی امکانات و هزینهها در آن لحاظ شود.
وی به ظرفیتهای موجود در استان حوزه گسترش فعالیتهای قرآنی اشاره کرد و ادامه داد: امکانات آموزشی و فضای فیزیکی که معاونت آموزش و پرورش فارس در اختیار قرار کافی است و نیاز اصلی، مربیان قرآنی دلسوز است.
نماینده ولی فقیه در فارس افزود: تعداد ساختمانهای دارالقرآن کافیست اما مربیان قرآنی آماده نداریم این موضوع نیازمند آموزش و جذب معلمان قرآنی طلبه در آموزش و پرورش فارس است.
آیت الله دژکام در بخش دیگری از صحبتهای اهمیت توسعه مدارس قرآنی و نقش آنها در ترویج سواد قرآنی در جامعه مورد تأکید قرار داد و گفت: باید تعداد مدارس قرآنی را از ۴۱ به حدود ۴۰۰ مدرسه افزایش داد.
وی ادامه داد: نقش محافل خانگی قرآن و مراکز حفظ در ترویج فرهنگ قرآنی در این زمینه بسیار مهم است و در برنامهریزی باید نقش مدارس، مساجد، محافل خانگی و مؤسسات قرآنی مشخص کرد.
امام جمعه شیراز در بخش پایانی صحبتهای خود با اشاره به این نکته که فعالیتهای قرآنی در خانوادهها، خانوادهها را درگیر میکند و این امر موجب ترویج و گسترش فرهنگ قرآنی میشود، تصریح کرد: در سنت دینی، قرآن اولین کتاب آموزش کودکان بوده و باید این روند مجدداً احیا شود و این نیازمند برنامهریزی دقیق و زمانبندی مشخص برای اجرای این فعالیتها در سطح کشور و استان است.
