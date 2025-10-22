همتی:فرهنگ و هنر ایلام ریشه در دفاع مقدس دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی عصر چهارشنبه در جمع هنرمندان و اصحاب فرهنگ استان اظهار داشت: فرهنگ و هنر ایلام پیوند ناگسستنی با دفاع مقدس دارد. هنرمندان این دیار با امکانات اندک، ولی با ایمان و عشق فراوان، در دوران جنگ تحمیلی نقش بی‌بدیل در ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت ایفا کردند و آثار آنان امروز بخشی از حافظه فرهنگی ملت ایران است.

وی با یاد مرحوم علی‌محمد امیدی، شاعر و هنرمند دفاع مقدس که سال‌ها در صدا و سیمای مرکز ایلام خدمت کرد، افزود: آن نسل از هنرمندان با تمام محدودیت‌ها برنامه‌هایی تولید کردند که روحیه جهاد، امید و ایمان را در مردم زنده نگه داشت. اینان هنرمندانی بودند که فرهنگ دفاعی ملت را از دل تاریخ و باورهای ایرانی بیرون کشیدند و آن را به زبان هنر بازگو کردند.

نماینده مردم ایلام گفت: در دوران جنگ تحمیلی ملت ایران نشان داد که دفاع از وطن، بخشی از فرهنگ و هنر این کشور است؛ همان فرهنگی که در برابر همه تجاوزها ایستاده است. حتی در جنگ اخیر ۱۲ روزه منطقه که به‌ناگه و بدون اعلام رسمی آغاز شد، قدرت فرهنگی ملت ایران در ذهن جهانیان تداعی شد؛ مردمی که با ایمان و امید ایستادگی کردند و فرهنگ مقاومت را زنده نگاه داشتند.

همتی تأکید کرد: هنر ایرانی فقط ابزار زیبایی نیست، بلکه عامل قدرت ملی است؛ همان هنری که در دل آن موشک‌سازی شهیدان تهرانی‌مقدم و حاجی‌زاده‌ها نهفته بود و از دل فرهنگ و دانش بومی این سرزمین بیرون آمد. این سطح از خلاقیت، نماد پیوند علم، فرهنگ و ایمان است.

وی افزود: امروز نیز دشمن با ابزار تحریم و فشار اقتصادی می‌کوشد مسیر ملت ایران را دشوار کند، اما مردم ما که سخت‌ترین دوران‌ها را پشت سر گذاشته‌اند، هرگز تسلیم نخواهند شد. هنرمندان و اصحاب فرهنگ، سرمایه‌های واقعی کشورند و هر اقدامی برای حمایت از آنان هنوز کافی نیست. آنان جان‌مایه جامعه و روایت‌گران ایمان این ملت بزرگ هستند.

نماینده مردم ایلام در پایان گفت: مسئولان، مدیران اجرایی و نمایندگان باید با تمام توان و شبانه‌روز برای خدمت به مردم تلاش کنند. ایلام در سطح ملی جایگاه برجسته‌ای دارد و بخش مهمی از اعتبار فرهنگی ایران بر دوش هنرمندان این استان است؛ فرهنگی که پایه مقاومت، وحدت و استمرار عزت ایران اسلامی است.