۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۲۸

انجام ۲ ماموریت پلیسی در شاهرود؛ ۳ نفر دستگیر شدند

شاهرود- فرمانده انتظامی شاهرود از انجام دو ماموریت پلیسی در شاهرود خبر داد و گفت: در این راستا سه نفر دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی در گفت‌وگو با خبرنگاران در حاشیه نماز جمعه شاهرود بابیان اینکه دو مأموریت ویژه پلیسی در شهرستان به انجام رسید، ابراز داشت: قاچاق ذغال و دستگیری سارق از جمله آنها است.

وی با بیان اینکه مأموران ایست بازرسی شاهرود به یک کامیونت عبوری محور مواصلاتی مشکوک شدند، افزود: خودرو متوقف و بررسی‌ها حاکی از حمل ذغال فاقد مجوز بود.

فرمانده انتظامی شاهرود از کشف دو میلیارد ریال ذغال چوب تاغ در این کامیونت خبر داد و ابراز داشت: یک متخلف نیز در این راستا دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شد.

شائینی با بیان اینکه طی مأموریت دیگری وقوع چندین فقره سرقت در بخش بسطام به وقوع پیوست، تصریح کرد: بلافاصله اقدامات پلیسی انجام و دو سارق اماکن خصوصی در مخفیگاه دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه این افراد به انجام ۱۲ فقره سرقت اماکن خصوصی اعتراف کردند، افزود: این سارقان سابقه دار با دستور قضائی روانه زندان شدند.

