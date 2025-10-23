به گزارش خبرگزاری مهر، پیش نشست علمی «همایش ما و غرب در آرا و اندیشه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مدظله‌العالی» روز پنج‌شنبه یکم آبان‌ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در قم برگزار می‌شود.

این نشست با همکاری مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی و با سخنرانی حجت‌الاسلام علیرضا پیروزمند برگزار خواهد شد.

در ادامه نشست، مقالات علمی مرتبط با موضوع توسط پژوهشگران، حجت‌الاسلام مصطفی جمالی، حمید ابدی، محمدحسین طاهری خسروشاهی و اشکان شاه محمدی ارائه خواهد شد.

این برنامه در قم، بلوار الغدیر، کوچه ۱۰، ساختمان مفید، سالن جلسات طبقه دوم برگزار می‌شود.

بر اساس اطلاع دبیرخانه همایش، پخش زنده نشست نیز از طریق صفحات رسمی مجموعه‌های علمی ذی‌ربط در فضای مجازی با شناسه Foeq_IR است.

پیش‌نشست یادشده از سلسله نشست‌های مقدّماتی همایش «ما و غرب در آرا و اندیشه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای» است؛ همایشی که با هدف تبیین نظام فکری و تمدنی رهبر انقلاب در مواجهه با گفتمان غرب، از سوی مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.