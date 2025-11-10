خط و نشان مهاجم گلزن بارسا برای رقیبان؛ همه را می بریم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال بارسلونا در بازی یکشنبه شب گذشته توانست ستاویگو را با نتیجه ۴ بر ۲ در حالی شکست دهد که روبرت لواندوفسکی هت تریک کرد و نقش اصلی را در برد خارج از خانه آبی اناری پوشان داشت.

او پس از پایان این مسابقه گفت: بسیار خوشحالیم. سلتاویگو همیشه برای ما بازی دشواری بود اما این بار توانستیم سه امتیاز را بگیریم و اکنون با رئال مادرید فاصله کمتری داریم. در نیمه دوم بازی را بیشتر تحت کنترل داشتیم، اما در نیمه اول سلتا خیلی راحت گل زد. در وقت استراحت بین دو نیمه درباره اینکه چگونه می‌توانیم بهتر شویم صحبت کردیم و بعد از دقایق اول نیمه دوم با آرامش بیشتری بازی کردیم.

او افزود: حریف خیلی خوب بازی کرد و از آفساید به‌خوبی فرار می‌کردند. می‌توانیم بعد از بازی تحلیل کنیم که چه چیزی را باید بهتر کنیم. اکنون دو هفته فرصت داریم تا استراحت کنیم، اما وقتی برگشتیم می‌خواهیم خیلی بهتر بازی کنیم و هدف‌مان این است که همه مسابقات را ببریم.

ستاره لهستانی ادامه داد: فلیک از من پرسید که آیا نیاز به استراحت دارم یا نه، اما گفتم نه. امروز احساس خیلی خوبی داشتم و بسیار خوشحالم که توانستم به تیم کمک کنم. حالا می‌خواهیم همه را ببریم و لذت ببریم.