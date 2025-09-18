حضور پررنگ تعاون روستایی کرمانشاه در نمایشگاه پاییزه

ایرج صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش‌آفرینی شبکه تعاون روستایی در تنظیم بازار و کمک به معیشت خانوارهای کرمانشاهی، اظهار داشت: اتحادیه تعاونی‌های روستایی استان، اتحادیه شرکت‌های تعاونی کشاورزی دامداران، اتحادیه مرغداران مرغ گوشتی و اتحادیه مرغداران مرغ تخم‌گذار، حضور فعال و گسترده‌ای در نمایشگاه پاییزه استان در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی کرمانشاه دارند.

وی افزود: در این نمایشگاه محصولات تولیدی اتحادیه‌ها در کنار کالاهای اساسی و اقلام تنظیم بازاری عرضه می‌شود تا دسترسی شهروندان به مایحتاج ضروری با نرخ مناسب تسهیل گردد. به گفته صفایی، نمایشگاه پاییزه فرصتی است تا تولیدکنندگان داخلی و شبکه تعاون روستایی در راستای حمایت از مصرف‌کننده و تثبیت بازار نقش‌آفرینی پررنگی داشته باشند.

مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه درباره اقلام عرضه شده توضیح داد: گوشت گرم و منجمد، مرغ منجمد، تخم‌مرغ، برنج هندی، و همچنین کالاهای پرمصرفی همچون ماکارونی و رب گوجه‌فرنگی از جمله محصولات ارائه شده در غرفه‌های تعاون روستایی هستند.

صفایی با بیان جزئیات قیمت کالاها در این نمایشگاه گفت: گوشت گرم گوسفندی با قیمت هر کیلوگرم ۶۸۰ هزار تومان، گوشت منجمد گوساله با نرخ هر کیلوگرم ۴۱۵ هزار تومان، مرغ منجمد با قیمت هر کیلوگرم ۹۰ هزار و ۷۰۰ تومان و برنج هندی دانه‌بلند در دو برند کیسه‌ای ۵۹۹ هزار و ۶۶۰ هزار تومان عرضه می‌شود. همچنین تخم‌مرغ شانه‌ای با قیمت ۱۴۰ هزار تومان و سایر کالاها نیز با ۱۰ تا ۱۵ درصد کمتر از نرخ بازار در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

وی تصریح کرد: هدف اصلی از راه‌اندازی غرفه‌های تنظیم بازار در نمایشگاه پاییزه، عرضه مستقیم کالاهای اساسی با قیمت مناسب برای عموم شهروندان و حمایت از معیشت مردم است. صفایی افزود: شبکه تعاون روستایی استان تلاش دارد با این اقدام، علاوه بر کمک به تعادل‌بخشی در بازار، افزایش قدرت خرید خانوارها را نیز محقق سازد.

به گفته مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه، برنامه‌ریزی‌ها برای تداوم چنین طرح‌هایی در ایام مختلف سال ادامه دارد و این اقدامات می‌تواند بخشی از دغدغه‌های مردم در تأمین اقلام اساسی با نرخ مطلوب را کاهش دهد.