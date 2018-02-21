۲ اسفند ۱۳۹۶، ۱۲:۰۵

معاون حجتی اعلام کرد؛

تدابیر دولت برای تنظیم بازار شب عید/ذخایر کالاهای اساسی کافی است

معاون وزیرجهاد از وجود ذخایر کافی کالاهای اساسی برای تنظیم بازار شب عید خبر داد و گفت:مرغ منجمد درجه ۱ با قیمت هر کیلوگرم ۶۲۰۰ تومان به مصرف کنندگان عرضه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی،  علی اکبر مهرفرد با اشاره به وجود ذخایر کافی کالاهای اساسی برای تنظیم بازار شب عید اظهار داشت:مرغ منجمد درجه ۱ با قیمت هر کیلوگرم ۶۲۰۰ تومان در فروشگاه های زنجیره ای، تعاونی های مصرف کارکنان و میادین میوه و تره بار برای مصرف کننده به هر میزان که لازم باشد، عرضه می شود.

وی قیمت مصوب گوشت مرغ گرم را هر کیلوگرم ۷۵۰۰ تومان عنوان کرد و افزود:قیمت گوشت مرغ گرم در بازار بین ۷۲۰۰ تا ۷۹۰۰ تومان در نوسان است.

مهرفرد با اشاره به تامین کسری تولید گوشت گوسفندی از خارج، گفت:گوشت گوسفندی گرم استرالیایی باکیفیت به صورت نیم شقه سردست با قیمت هر کیلوگرم ۳۲ هزار تومان، نیم شقه ران با قیمت هر کیلوگرم ۳۴ هزار تومان، به صورت فله فروشی لاشه هر کیلوگرم ۳۳ هزار تومان، گوشت گوسفندی سردست بسته بندی با قیمت هر کیلوگرم ۴۲ هزار و ۷۹۰ تومان، گوشت گوسفندی ران بسته بندی با قیمت هر کیلوگرم ۴۳ هزار و ۲۹۰ تومان در مراکز عرضه یاد شده توزیع می شود.

وی افزود: توزیع هر شانه تخم مرغ نیز با قیمت ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان در فروشگاه های زنجیره ای و میادین و میوه تره بار ادامه دارد.

