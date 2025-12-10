ایرج صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر، جزئیات توزیع آرد در استان کرمانشاه را تشریح کرد و گفت: از مجموع آرد توزیع شده، حدود ۱۶ هزار و ۸۰ تن مربوط به آرد خانه‌پز روستایی و ۳ هزار و ۵۰۰ تن به آرد خبازی شهری و روستایی اختصاص دارد.

وی با تاکید بر نقش شبکه تعاونی‌های روستایی در تأمین نیازهای اساسی جامعه روستایی افزود: توزیع آرد خام پز روستایی در استان به‌طور کامل توسط این شبکه انجام می‌شود و تمامی مراحل توزیع با برنامه‌ریزی منظم و نظارت دقیق مدیریت تعاون روستایی استان صورت می‌گیرد.

صفایی همچنین خاطرنشان کرد که شبکه تعاونی‌های روستایی به دلیل گستردگی و ارتباط مستقیم با جامعه روستایی، نقش مهمی در ارائه اقلام ضروری ایفا می‌کند.

وی گفت: آرد یکی از مایحتاج روزانه مردم است و توزیع آن به روستاییان یکی از مهم‌ترین خدمات ارائه شده توسط تعاون روستایی به شمار می‌رود.

مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه تاکید کرد که برنامه‌ریزی منظم و نظارت مستمر بر توزیع آرد سبب شده است که این کالای اساسی به تمام مناطق استان به‌صورت عادلانه و منظم برسد و از هرگونه کمبود یا نارسایی جلوگیری شود.