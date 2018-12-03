توزیع ۵۰۰ تن گوشت قرمز منجمد در کرمانشاه

علی اصغر بهمنی پور در گفتگو با خبرنگار مهر از توزیع ۵۰۰ تن گوشت منجمد گوساله در سطح استان کرمانشاه از ابتدای سال تا کنون خبر داد و اظهار داشت: ۲۵۰ تن گوشت منجمد گوساله در انبارها ذخیره سازی شده است.

وی با بیان اینکه ۱۳۸ تن گوشت گرم گوسفندی با نرخ ۳۷ هزار و ۵۰۰ تا ۳۹ هزار و ۵۰۰ توزیع شده است، افزود: گوشت‌های اوراسیایی با قیمت هرکیلو ۳۷ هزار و ۵۰۰ و گوشت استرالیایی به قیمت ۳۹ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش رسیده است.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از فعالیت ۱۲ مرکز توزیع گوشت در سطح کرمانشاه خبر داد و گفت: در صورت نیاز شمار این مراکز افزایش خواهد یافت.

وی بیان کرد: امروز نیز در این مراکز توزیع گوشت شاهد عرضه گوشت گوسفندی هستیم که قیمت هر کیلوگرم ران ۴۰ هزار تومان، سردست ۳۹ هزار تومان، راسته ۳۶ هزار و ۷۰۰تومان و گردن ۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان است.