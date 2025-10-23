  1. استانها
برگزاری ویژه‌برنامه‌های روز بصیرت و مبارزه با استکبار در شاهرود

شاهرود- فرماندار شاهرود با اشاره به جایگاه ۱۳ آبان به عنوان روز بصیرت‌افزایی دانش‌آموزان، از برگزاری ویژه‌برنامه‌های این روز با محوریت جامعه دانش‌آموزی در شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن آصفری صبح پنجشنبه در نشست هماهنگی برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان در ارشاد اسلامی شاهرود با اشاره به اینکه تمهیدات لازم در راستای راهپیمایی ۱۳ آبان در شهرستان با برنامه ریزی صورت گیرد، بیان کرد: باید از همه ظرفیت‌های شهرستان بهره گیری کرد.

وی افزود: ۱۳ آبان یادآور روزی است که دانش‌آموزان به عنوان یکی از پیشگامان مبارزه با استکبار در آزمون تعهد و بیداری، نمره قبولی گرفتند.

فرماندار شاهرود در ادامه گفت: حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان برای دشمن تخمین میزان فشار تحریم‌ها و میزان نارضایتی است که با حضور گسترده در این روز نشان خواهیم داد تمام معادلات آنان اشتباه بوده است.

آصفری با تأکید بر اینکه از هر بستری استفاده شود تا دشمن حضور حداکثری مردم را نظاره گر باشد، ابراز داشت: مردم ما بارها و بارها نشان داده‌اند که همیشه پشت نظام ایستاده‌اند.

