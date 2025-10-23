  1. استانها
۱ آبان ۱۴۰۴، ۲۱:۴۹

سرهنگ لکزایی: ۲۳۹ نفر اتباع بیگانه غیر مجاز در چابهار جمع آوری شدند

چابهار - فرمانده انتظامی چابهار از اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی و جمع آوری ۲۳۹ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر️، سرهنگ محمدعلی لکزایی عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: طرح ارتقا امنیت اجتماعی با رویکرد امنیت محله محور با هدف رضایت شهروندان طی ۷ روز گذشته در سطح چابهار اجرا شد.

فرمانده انتظامی چابهار بیان کرد: در نتیجه اجرای این طرح، تعداد ۲۱ نفر سارق، ۸۹ نفر معتاد متجاهر و تعداد ۲۳۹ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز و ۱۱ نفر خرده فروش موادمخدر جمع آوری شدند.

وی افزود: در ادامه نتیجه اجرای این طرح، ۵۳ کیلو و ۲۰۰ گرم انواع مواد مخدر، کشف ۷ قبضه سلاح، کشف ۵۴ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف و تعداد ۱۸ دستگاه خودرو و ۱۶ دستگاه موتورسیکت متخلف توقیف و روانه پارکینگ شد.

