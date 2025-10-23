اختصاص ۱۴۰ واحد مسکن ملی به معلولان زاهدان

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنجشنبه در مراسمی با حضور معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان و متقاضیان ۱۴۰ واحد از پروژه‌های ۲۸۰ واحدی تعاونی مسکن انجمن معلولین استان در سایت تفتانشهر زاهدان که در مرحله پایانی ساخت و تکمیل قرار دارد، به متقاضیان آن تخصیص یافت.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان در این مراسم با اشاره به اهمیت این پروژه گفت: این پروژه نه تنها در راستای تامین مسکن برای افراد نیازمند است، بلکه با توجه ویژه به نیازهای خاص معلولین گرامی طراحی و اجرا شده است.

ابوالفضل مهدیار ادامه داد: لازم بذکر است در هر بلوک ۲۰ واحدی این پروژه‌ها ۵ واحد نیز به‌طور ویژه برای معلولین با شرایط جسمانی حاد مانند قطع نخاع مناسب‌سازی شده تا این افراد بتوانند به راحتی و با کمترین مشکلات از فضای مسکونی خود بهره‌برداری کنند.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان گفت: مناسب‌سازی واحدهای مسکونی برای معلولین شامل ایجاد دسترسی‌های راحت، فضاهای گسترده‌تر و امکانات خاصی است که زندگی روزمره این عزیزان را در زمان اسکان دائم در واحدها تسهیل می‌کند.

مهدیار تاکید کرد: مناسب‌سازی واحدهای مسکونی در طرح‌های نهضت ملی مسکن، نشان‌دهنده توجه دولت به اقشار آسیب‌پذیر جامعه و در راستای تحقق عدالت اجتماعی و نیز تلاش برای ایجاد شرایط برابر برای تمامی افراد است.

وی خاطر نشان کرد: در این راستا این اداره کل با درک کامل از چالش‌های زندگی معلولین گرامی استان همواره در تلاش است تا مسکن‌هایی با استانداردهای مناسب برای این قشر در کنار سایر اقشار جامعه فراهم آورد تا شرایط شرایط مساوی برای تمامی شهروندان در پروژه‌های نهضت ملی مسکن فراهم شود.