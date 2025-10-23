https://mehrnews.com/x39pjb ۱ آبان ۱۴۰۴، ۲۱:۵۳ کد خبر 6632256 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱ آبان ۱۴۰۴، ۲۱:۵۳ بسته خبری شبانه ۱ آبان ماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان زاهدان - در بسته خبری امشب سیستان و بلوچستان به مهمترین رخدادهای این استان در تاریخ ۱ آبان ۱۴۰۴ می پردازیم. دریافت 11 MB کد خبر 6632256 کپی شد مطالب مرتبط روایت تروریستها از عملیات ترور بخشدار گوهرکوه خاش اختصاص ۱۴۰ واحد مسکن ملی به معلولان زاهدان بسته خبری یکم آبان ماه خبرگزاری مهر استان کردستان لباس سنتی سیستان؛ میراثی از تمدن ۵ هزار ساله فلات شرقی ایران تولید شیره خرما به روش سنتی؛ هنر فراموش نشدنی زنان دلگانی سیستان و بلوچستان میزبان بیستمین جشنواره ملی شیخ بهایی آغاز ساخت مدرسه ۱۲ کلاسه در روستای دزک سراوان برچسبها بسته خبری زاهدان خبرگزاری مهر
نظر شما