احسان مهاجری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به منظور بهبود جریان تردد وسایل نقلیه و کاهش حوادث ترافیکی، طرح احداث سه تقاطع در نقاط مختلف شهر گلپایگان اجرا شده که شامل حذف میدان‌های بسیج و شهید فهمیده و ایجاد تقاطع در این مکان‌ها و همچنین ساخت یک تقاطع در بلوار آیت‌الله محمدی است.

وی با اشاره به جزئیات مالی این طرح افزود: برای احداث تقاطع بسیج ۲۲ میلیارد ریال و برای اجرای عملیات ساخت تقاطع شهید فهمیده نیز ۱۷ میلیارد ریال هزینه شده است. علاوه بر این، عملیات آسفالت‌ریزی در دو نقطه مذکور با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال انجام گرفته است.

شهردار گلپایگان در ادامه با بیان اینکه طرح بهسازی و روکش آسفالت بلوار آیت‌الله محمدی از اواخر سال گذشته آغاز و اوایل شهریورماه امسال به پایان رسیده است، گفت: این پروژه شامل اجرای روکش آسفالت در مساحتی حدود ۱۹ هزار و ۵۰۰ متر مربع و احداث یک تقاطع جدید در مسیر بلوار بوده است.

مهاجری اعتبار تخصیص‌یافته برای اجرای این پروژه را ۷۵ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: علاوه بر آن، برای آزادسازی مسیر و احداث تقاطع جدید در این بلوار نیز ۵۲ میلیارد ریال هزینه شده است.

وی همچنین از تداوم «نهضت آسفالت‌ریزی» در گلپایگان طی سال جاری خبر داد و بیان کرد: تاکنون ۹ هزار متر مربع از معابر خاکی سطح شهر آسفالت و ۱۳ هزار متر مربع از خیابان‌های اصلی و فرعی نیز روکش شده است.

به گفته وی، مجموع اعتبار هزینه‌شده برای عملیات آسفالت‌ریزی و روکش معابر شهری در سال جاری ۵۷ میلیارد ریال بوده است.