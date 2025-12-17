علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: تا ظهر روز پنجشنبه، هوای استان کرمانشاه ابری و در برخی ساعات با وزش باد و رگبارهای پراکنده باران و برف همراه خواهد بود.

وی افزود: احتمال بارش در نیمه شرقی و نواحی جنوبی استان نسبت به سایر مناطق بیشتر است و شهروندان در این مناطق باید احتیاط لازم را رعایت کنند.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به کاهش دمای شبانه تصریح کرد: از امشب تا صبح یکشنبه، دمای هوای شبانه در اکثر نقاط استان روند کاهشی خواهد داشت که طی ساعات اولیه صبح جمعه، شرایط برای تشکیل مه به ویژه در مناطق مرطوب و کوهستانی فراهم می‌شود.

زورآوند خاطرنشان کرد: کاهش محسوس دما در روزهای شنبه و یکشنبه ادامه خواهد داشت و شهروندان و رانندگان در نواحی کوهستانی و مرتفع باید نسبت به لغزندگی جاده‌ها و مه صبحگاهی هوشیار باشند.