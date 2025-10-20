به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا و سکه امروز دوشنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۴ با شوک ریزشی نرخ دلار مواجه شد و هم‌زمان قیمت انواع سکه و مصنوعات طلا وارد مسیر نزولی شد.

در حالی‌که اونس جهانی طلا اندکی رشد داشت، فرمان اصلی بازار داخلی را دلار صادر کرد؛ ارزی که با کاهش قیمت و عقب‌نشینی به کانال ۱۰۶ هزار تومان، موجب افت محسوس در بازار تهران شد و حباب قیمتی سکه را نیز کوچک‌تر کرد.

سکه تمام که در روزهای گذشته در محدوده‌های بالاتر معامله می‌شد، امروز با سقوط ۱.۵ میلیون تومانی به حدود ۱۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. طلای ۱۸ عیار نیز با افت حدود ۱۴۷ هزار تومان، سطح ۱۰ میلیون و ۹۳۴ هزار تومان را ثبت کرد تا بار دیگر از کانال ۱۱ میلیون تومانی پایین‌تر برود.

کارشناسان بازار معتقدند کاهش نرخ دلار در معاملات نقدی و چشم‌انداز عرضه در بازار متشکل ارزی، عامل اصلی این عقب‌نشینی بوده است. با وجود رشد محدود اونس جهانی، طلا در بازار داخل در برابر سیگنال منفی ارز تاب مقاومت نداشت و همراه با افت دلار، روند نزولی در پیش گرفت.

در مجموع، بازار طلا و سکه کشور در دومین روز کاری هفته با غلبه جو فروش و کاهش انتظارات تورمی همراه شد و سیگنال‌های ارزی همچنان تعیین‌کننده مسیر کوتاه‌مدت این بازار باقی ماندند.