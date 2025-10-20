  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۱

ریزش سنگین طلا و سکه در پی عقب‌نشینی دلار به کانال ۱۰۶ هزار تومان

بازار طلا و سکه امروز دوشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۴ تحت‌تأثیر سقوط دلار، روندی نزولی را تجربه کرد؛ سکه تمام بیش از ۱.۵ میلیون تومان ارزان شد و طلای ۱۸ عیار از کانال ۱۱ میلیونی عقب رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا و سکه امروز دوشنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۴ با شوک ریزشی نرخ دلار مواجه شد و هم‌زمان قیمت انواع سکه و مصنوعات طلا وارد مسیر نزولی شد.

در حالی‌که اونس جهانی طلا اندکی رشد داشت، فرمان اصلی بازار داخلی را دلار صادر کرد؛ ارزی که با کاهش قیمت و عقب‌نشینی به کانال ۱۰۶ هزار تومان، موجب افت محسوس در بازار تهران شد و حباب قیمتی سکه را نیز کوچک‌تر کرد.

سکه تمام که در روزهای گذشته در محدوده‌های بالاتر معامله می‌شد، امروز با سقوط ۱.۵ میلیون تومانی به حدود ۱۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. طلای ۱۸ عیار نیز با افت حدود ۱۴۷ هزار تومان، سطح ۱۰ میلیون و ۹۳۴ هزار تومان را ثبت کرد تا بار دیگر از کانال ۱۱ میلیون تومانی پایین‌تر برود.

کارشناسان بازار معتقدند کاهش نرخ دلار در معاملات نقدی و چشم‌انداز عرضه در بازار متشکل ارزی، عامل اصلی این عقب‌نشینی بوده است. با وجود رشد محدود اونس جهانی، طلا در بازار داخل در برابر سیگنال منفی ارز تاب مقاومت نداشت و همراه با افت دلار، روند نزولی در پیش گرفت.

در مجموع، بازار طلا و سکه کشور در دومین روز کاری هفته با غلبه جو فروش و کاهش انتظارات تورمی همراه شد و سیگنال‌های ارزی همچنان تعیین‌کننده مسیر کوتاه‌مدت این بازار باقی ماندند.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

    نظرات

    • GB ۱۵:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
      4 0
      پاسخ
      ارز ارزان میشود و طلا ارزان ولی سایر اصناف در حال مسابقه برای گرانتر کردن خصوصا خودرو فروشها (به دروغ خودروساز)
    • IR ۱۶:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
      0 1
      پاسخ
      دو روز ارزان میشود روز سوم دو برابر گرانتر میفروشند بازی با دلار و طلا فعلا دنیا تنها به فکر انباشت تسلیحات جدید است هیچ دولتی به مردم کشورش فکر نمیکند
    • IR ۱۷:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
      0 0
      پاسخ
      کدام ریزش سکه ۱۱۳ میلیون وطلای گرمی ۱۰ میلیون هشتصد ریزشه؟؟؟؟?؟؟؟؟؟

