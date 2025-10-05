قرعه کشی لیگ برتر هندبال بانوان با حضور استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه کشی بیست و یکمین دوره رقابت های لیگ برتر هندبال بانوان و آئین معرفی و تقدیر از برترین های هندبال بانوان در سال ۱۴۰۳، عصر امروز با حضور علیرضا پاکدل رئیس فدراسیون هندبال، نایب رئیس این فدراسیون، مربیان و بازیکنان در سالن فارسی آکادمی کمیته ملی المپیک برگزار شد.

علیرضا پاکدل رئیس فدراسیون هندبال در این مراسم با تقدیر از مربیان و نواب رئیس بانوان گفت: بخش زیادی از افتخارات هندبال کشورمان را دختران ما در میادین بین المللی آورده اند و این برای ما بسیار ارزشمند است.

وی در خصوص حضور هشت تیم در لیگ برتر هندبال سال ۱۴۰۴ هم گفت: در لیگ بانوان امسال حضور هشت تیم قطعی شده است. برای حضور برخی از تیم ها مانند نماینده البرز تلاش شد و خوشبختانه حضورشان در لیگ نهایی گردید. تیم استقلال در بخش مردان حضورش را قطعی کرده بود و در لیگ برتر هندبال بانوان هم حاضر خواهد بود.

در بیست و یکمین دوره رقابت های لیگ برتر هندبال بانوان در سال ۱۴۰۴ هشت تیم حاضر خواهند بود که بر طبق قرعه کشی صورت گرفته قرعه هشت تیم به ترتیب زیر اعلام شد:

۱- کسرا گرمدره البرز

۲-زاگرس جنوبی

۳- آذرخش هرمزگان

۴- نامینو اصفهان

۵- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان

۶- استقلال تهران

۷- نفت و گاز گچساران

۸- سنگ آهن بافق یزد

در بخش آیین معرفی برترین های مسابقات هندبال بانوان در سال ۱۴۰۳ هم نفرات برتر معرفی شدند. پس از رای‌گیری از سرمربیان لیگ برتر، کارشناسان و نظرسنجی از علاقه‌مندان هندبال برای معرفی برترین‌های لیگ برتر هندبال بانوان ایران که پس از پایان فصل ۱۴۰۳ و در اردیبهشت ماه امسال انجام شد، در نهایت امروز ۹ بازیکن و همچنین مربی برتر (بهترین بغل راست، بغل چپ، گوش راست، گوش چپ، پست پخش، خط زن، دروازه‌بان، پدیده مسابقات، بهترین بازیکن و بهترین مربی) فصل گذشته در حاشیه مراسم قرعه‌کشی فصل جدید لیگ برتر هندبال کشور به شرح زیر معرفی شدند:

برترین گوش راست: هانیه کریمی

برترین گوش چپ: بهار ایزدگشب

برترین بغل راست: ستاره رحمانیان

برترین بغل چپ: فاطمه مریخ

برترین خط زن: عطیه شهسواری

برترین پخش: مینا وطن پرست

برترین دروازه بان: الناز یارمحمدی

پدیده فصل: آسمان بدوی

برترین بازیکن فصل: نسترن فراهانی

برترین مربی فصل: نشمین شافعیان