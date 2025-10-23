به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مرتضی مطیعی پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سمنان به میزبانی این اداره کل، با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی مسئولان این نهاد گفت: خداوند متعال را برای حضور شما عزیزان که با مسئولیتپذیری در حال خدمت به نیازمندان هستید، شکرگزاریم.
وی با اشاره به بخشهایی از نامه ۵۳ نهجالبلاغه افزود: امیرالمؤمنین علی (ع) به مالک اشتر فرمود هرکاری که قصد انجام آنرا داری باید سه ویژگی داشته باشد: کاملترین در ادای حق، شاملترین در عدالت و رضایتبخش ترین برای عموم مردم.
نماینده ولیفقیه در استان سمنان با بیان اینکه رضایت عموم مردم باید مدنظر مسئولان و کارگزاران قرار داشته باشد، گفت: خدمتی که عموم مردم از آن بهرهمند میشوند مایه امیدآفرینی در جامعه خواهد بود.
مطیعی با اشاره به تشدید مشکلات اقتصادی در سالهای اخیر اظهار کرد: امیرالمؤمنین علی (ع) فرمود اگر عموم مردم از کاری رضایت داشته باشند، ناراحتی عدهای محدود مشکلی ایجاد نخواهد کرد.
وی با بیان اینکه موفقیت کمیته امداد استان سمنان ناشی از کار گروهی قوی و هماهنگ است، گفت: یکی از موضوعاتی که باید برای آن برنامه داشته باشید، ارائه خدمات مشاورهای به مددجویان است.
نماینده ولیفقیه در استان سمنان حضور مستمر در بین محرومان و نیازمندان را مایه برکت کارها دانست و افزود: توجه به نیازهای تحصیلی و اجتماعی مددجویان و نیز برنامهریزی برای توانمندسازی آنها از موضوعاتی است که باید در اولویت مدیران کمیته امداد قرار گیرد.
مطیعی ادامه داد: بسیاری از افراد تحت پوشش کمیته امداد از استعداد و توان ویژهای برخوردارند که اگر از امکانات و تجهیزات مورد نیاز آنان تأمین شود، شاهد شکوفایی استعدادهایشان خواهیم بود.
وی با اشاره به روایتی در خصوص نحوه مواجهه حضرت فاطمه زهرا (س) با سؤالات متعدد یکی از افراد گفت: حضرت فرمود وقتی در ازای برداشتن بار بسیار سنگینی، صدهزار دینار [که معادل صدهزار مثقال طلا بوده است] دریافت کنی آیا سنگینی بار را احساس خواهید کرد؟ و ادامه داد: من نیز برای پاسخ به هر سوال تو، به اندازه فاصله زمین تا عرش خدا پاداش میگیرم.
امام جمعه سمنان با تأکید بر اینکه نمیتوان برای خدمترسانی به فقرا و نیازمندان بویژه ارائه خدمات مشاورهای به آنان قیمت تعیین کرد، افزود: خدمت به محرومان و مستمندان اگر با حفظ عزت و کرامت آنان همراه باشد، پاداشی مضاعف خواهد داشت.
مطیعی خاطرنشان کرد: توجه و رسیدگی به امور فقرا و محرومان باعث میشود خداوند متعال بر بندگان خود رحم کند.
به گزارش مهر، در این جلسه آقای محمدحسین ذوالفقاری» مدیرکل و معاونین اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سمنان گزارشی در خصوص اقدامات صورت گرفته در این نهاد و نیز برنامههای آتی آن ارائه دادند.
