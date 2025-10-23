کاشانی نژاد: آب انبارهای کاشان با آب آشامیدنی سالم پر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هادی کاشانی نژاد عصر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پرکردن آب‌انبارهای کاشان با آب بهداشتی در شهرستان کاشان به‌منظور پشتیبانی از تأمین آب آشامیدنی انجام می‌شود.

وی ابراز کرد: به‌منظور ارتقای آمادگی در برابر شرایط کم‌آبی و تأمین پایدار آب آشامیدنی، مدیریت بحران شهرستان کاشان فرایند پر کردن آب‌انبارها با آب بهداشتی در نقاط مختلف شهرستان را عملیاتی می‌کند.

مدیر بحران فرمانداری کاشان تصریح کرد؛ این اقدام در راستای برنامه‌های پدافند غیرعامل و با هدف پشتیبانی از شبکه اصلی تأمین و توزیع آب آشامیدنی اجرا می‌شود تا در مواقع اضطراری، شهروندان دسترسی مطمئن به آب سالم داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: طبق سنت هر ساله آب مورد استفاده برای پر کردن آب‌انبارها از منابع تأییدشده و سالم تأمین و پس از انجام آزمایش‌های دقیق کیفی و بهداشتی در مخازن ذخیره‌سازی شده است. همچنین، گروه‌های نظارتی به‌صورت مستمر بر وضعیت بهداشتی آب‌انبارها و کیفیت آب ذخیره‌شده نظارت خواهند داشت.

کاشانی نژاد ضمن تأکید بر اهمیت صرفه‌جویی در مصرف آب گفت: از شهروندان کاشانی می‌خواهیم در حفظ و نگهداری آب‌انبارها کوشا بوده و در صورت مشاهده هرگونه مشکل در وضعیت آب‌انبارها یا کیفیت آب، موارد را از طریق سامانه‌های اطلاع‌رسانی مدیریت بحران یا شرکت آب و فاضلاب گزارش دهند.

وی گفت: طرح پرکردن آب انبارهای کاشان با همکاری مدیریت بحران شهرستان کاشان، شرکت آب و فاضلاب، شهرداری‌ها و دیگر دستگاه‌های اجرایی مرتبط اجرا شده است و هدف آن افزایش تاب‌آوری شهری در برابر بحران‌های احتمالی و تضمین دسترسی مطمئن شهروندان به آب آشامیدنی سالم است.