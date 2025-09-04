  1. استانها
اقامۀ نماز عبادی‌سیاسی جمعه در کرمانشاه به‌امامت حجت الاسلام غفوری

اقامۀ نماز عبادی‌سیاسی جمعه در کرمانشاه به‌امامت حجت الاسلام غفوری

کرمانشاه- نماز عبادی‌سیاسی جمعه این هفته کرمانشاه، ۱۴ شهریور ۱۴۰۴ به امامت حجت‌الاسلام‌ حبیب الله غفوری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نماز جمعه این هفته کرمانشاه همچون هفته‌های گذشته در مسجد جامع شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد و اقشار مختلف مردم متدین و ولایتمدار استان بار دیگر گرد هم خواهند آمد تا ضمن اقامه فریضه عبادی سیاسی نماز جمعه، پای سخنان خطیب جمعه نیز بنشینند.

بر اساس اعلام ستاد نماز جمعه کرمانشاه، حجت‌الاسلام حبیب الله غفوری در خطبه‌های این هفته به مهم‌ترین موضوعات دینی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و مسائل روز کشور و استان خواهد پرداخت.

نماز جمعه همواره به‌عنوان سنگر مستحکم وحدت و همبستگی مردم شناخته می‌شود و حضور گسترده نمازگزاران در این آئین عبادی‌سیاسی جلوه‌ای از پایبندی مردم کرمانشاه به آرمان‌های انقلاب اسلامی و ولایت‌فقیه است.

