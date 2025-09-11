  1. استانها
۲۰ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۲۴

برگزاری نماز جمعه کرمانشاه به امامت حجت الاسلام غفوری

کرمانشاه- نماز جمعه این هفته، ۲۱ شهریورماه، با حضور مردم کرمانشاه و به امامت حجت‌الاسلام حبیب‌الله غفوری نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه کرمانشاه در مسجد جامع این شهر برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آئین باشکوه نماز جمعه این هفته کرمانشاه روز جمعه ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۴ در مسجد جامع کرمانشاه برگزار می‌شود. این مراسم که همواره به‌عنوان یکی از جلوه‌های وحدت و همبستگی امت اسلامی شناخته می‌شود، با حضور پرشور مردم ولایت‌مدار و انقلابی استان همراه خواهد بود.

نماز عبادی‌سیاسی جمعه این هفته به امامت حجت‌الاسلام حبیب‌الله غفوری نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه کرمانشاه اقامه خواهد شد. اقامه این نماز فرصتی است برای تجلی ایمان و بصیرت دینی مردم و محلی برای تبیین مسائل مهم اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه اسلامی.

نماز جمعه علاوه بر جایگاه عبادی، همواره پایگاهی برای آگاهی‌بخشی به جامعه، بیان مطالبات مردم و ارائه رهنمودهای دینی و انقلابی بوده و حضور مردم در این آئین معنوی، نشانه‌ای از پایبندی به ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

با توجه به جایگاه ویژه نماز جمعه در تقویت وحدت اسلامی و انسجام اجتماعی، انتظار می‌رود اقشار مختلف مردم از جمله جوانان، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و مسئولان استانی نیز همچون هفته‌های گذشته حضوری پرشور در این مراسم عبادی‌سیاسی داشته باشند.

