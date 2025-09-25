برگزاری نماز جمعه کرمانشاه به امامت حجت الاسلام غفوری

به گزارش خبرنگار مهر، نماز جمعه این هفته کرمانشاه روز جمعه چهارم مهرماه همچون هفته‌های گذشته در مسجد جامع این شهر اقامه خواهد شد و بار دیگر مردم مؤمن و انقلابی استان در این آئین عبادی سیاسی گردهم می‌آیند.

بر اساس اعلام ستاد برگزاری نماز جمعه کرمانشاه، حجت‌الاسلام حبیب‌الله غفوری خطیب این هفته خواهد بود و در خطبه‌ها به مباحث مهم دینی، اخلاقی، اجتماعی و همچنین مسائل جاری کشور و استان خواهد پرداخت.

نماز جمعه همواره به‌عنوان نماد وحدت و همبستگی جامعه اسلامی شناخته می‌شود و حضور گسترده نمازگزاران کرمانشاهی در این فریضه، جلوه‌ای از پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی و ولایت‌فقیه به شمار می‌رود.