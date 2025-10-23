به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی محمدی فرد در خصوص کشف سوخت قاچاق در جهرم اظهار داشت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اولویت کالاهای ممنوعه، مأمورین پلیس راه جهرم - شیراز در یک عملیات مشترک با مأمورین مبارزه با قاچاق کالا و ارز به سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه تریلی تانکر حمل سوخت مظنون شدند.

وی افزود: پس از توقیف خودرو، در بررسی‌های لازم مشخص شد این خودرو حامل ۳۲ هزار لیتر سوخت فاقد مجوز قانونی می‌باشد.

جانشینفرمانده انتظامی شهرستان جهرم تصریح کرد: در این خصوص یک متهم دستگیر شد.