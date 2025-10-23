  1. استانها
  2. فارس
۱ آبان ۱۴۰۴، ۱۸:۴۵

سرهنگ محمدی‌فر: ۳۲ هزار لیتر سوخت فاقد مجوز در جهرم کشف شد

سرهنگ محمدی‌فر: ۳۲ هزار لیتر سوخت فاقد مجوز در جهرم کشف شد

جهرم- جانشین فرمانده انتظامی شهرستان جهرم از کشف ۳۲ هزار لیتر سوخت فاقد مجوز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی محمدی فرد در خصوص کشف سوخت قاچاق در جهرم اظهار داشت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اولویت کالاهای ممنوعه، مأمورین پلیس راه جهرم - شیراز در یک عملیات مشترک با مأمورین مبارزه با قاچاق کالا و ارز به سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه تریلی تانکر حمل سوخت مظنون شدند.

وی افزود: پس از توقیف خودرو، در بررسی‌های لازم مشخص شد این خودرو حامل ۳۲ هزار لیتر سوخت فاقد مجوز قانونی می‌باشد.

جانشینفرمانده انتظامی شهرستان جهرم تصریح کرد: در این خصوص یک متهم دستگیر شد.

کد خبر 6632160

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها