۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۰۶

سرهنگ نوشاد: ۲۷ هزار لیتر سوخت فاقد مجوز در مرودشت فارس کشف شد

مرودشت - فرمانده انتظامی مرودشت از کشف ۲۷ هزار و ۲۰۰ لیتر سوخت فاقد مجوز قانونی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا نوشاد گفت: در پی کسب خبری مبنی بر دپوی مواد سوختی در حوزه استحفاظی پاسگاه انتظامی سیوند ، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران پلیس امنیت اقتصادی و یگان امداد قرار گرفت.

وی ادامه داد: با انجام اقدامات فنی و نامحسوس، محل مورد نظر شناسایی و پس از کسب مجوز قضائی مورد بازرسی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان مرودشت با بیان اینکه در بازرسی از آن مکان، میزان ۲۷ هزار و۲۰۰ لیتر گازوئیل فاقد مجوز قانونی که در تانکر خودرویی در یک محل دپو شده بود، کشف و در این خصوص یک متهم دستگیر و تحویل مرجع قضائی گردید.

