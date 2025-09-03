کشف ۵۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در لارستان فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد رستمی گفت: در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی، مأموران انتظامی هنگام کنترل محور مواصلاتی به دو دستگاه کامیون کشنده مشکوک و جهت بررسی بیشتر آن‌ها را متوقف کردند.

وی ادامه داد: در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد این خودروها حامل ۵۲ هزار و ۵۰۰ لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی می‌باشند.

فرمانده انتظامی شهرستان لارستان با بیان اینکه کارشناسان ارزش سوخت قاچاق مکشوفه را ۲۵ میلیارد ریال برآورد کرده اند، افزود: در این رابطه دو متهم دستگیر و ضمن تشکیل پرونده برای انجام قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.