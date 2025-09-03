  1. استانها
  2. فارس
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۱۵

کشف ۵۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در لارستان فارس

کشف ۵۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در لارستان فارس

لارستان- فرمانده انتظامی لارستان از کشف ۵۲ هزار و ۵۰۰ لیتر سوخت قاچاق به ارزش ۲۵ میلیارد ریال در این شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد رستمی گفت: در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی، مأموران انتظامی هنگام کنترل محور مواصلاتی به دو دستگاه کامیون کشنده مشکوک و جهت بررسی بیشتر آن‌ها را متوقف کردند.

وی ادامه داد: در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد این خودروها حامل ۵۲ هزار و ۵۰۰ لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی می‌باشند.

فرمانده انتظامی شهرستان لارستان با بیان اینکه کارشناسان ارزش سوخت قاچاق مکشوفه را ۲۵ میلیارد ریال برآورد کرده اند، افزود: در این رابطه دو متهم دستگیر و ضمن تشکیل پرونده برای انجام قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

کد خبر 6578789

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها