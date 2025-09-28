سرهنگ هاشمی: شبکه قاچاق سوخت در داراب فارس کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیدرحمان هاشمی با اشاره به عزم جدی پلیس در مقابله با قاچاق سوخت و برخورد با شبکه های مرتبط در این زمینه، گفت: با برنامه ریزی‌های صورت گرفته در این خصوص و ایجاد ایست و بازرسی‌های مقطعی، ماموران انتظامی پاسگاه قلعه بیابان ۲ دستگاه کامیون مربوط به یکی از باندهای قاچاق سوخت را شناسایی و آنها را متوقف نمودند.

وی ادامه داد: در بازرسی به عمل آمده از این کامیون‌ها، تعداد زیادی بشکه حاوی ۱۰ هزار و ۷۰۰ لیتر گازوئیل فاقد مجوز به ارزش ۶ میلیارد ریال کشف شد.

فرمانده انتظامی داراب با بیان اینکه در این زمینه ۲ نفر دستگیر و به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدند، تصریح کرد: با توجه به اینکه قاچاق سوخت لطمه بزرگی به اقتصاد ملی کشور وارد می‌کند و هر ساله شاهد تلفات جانی زیادی در اثر تردد خودروهای قاچاقچیان سوخت هستیم؛ لذا مجموعه انتظامی این شهرستان با تمام توان با این پدیده شوم مقابله و برخورد می‌کند.