۱۰۰ هزار لیتر سوخت فاقد مجوز در ورودی شیراز کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عزیزاله ملکی گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان فارس از فعالیت تانکرهای سوخت فاقد مجوز حمل و جابجایی در سطح استان مطلع و موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی در این راستا ۳ تانکر حامل سوخت را شناسایی و آن‌ها را در یکی از محورهای منتهی به شهر شیراز توقیف کردند.

سردار ملکی گفت: در بررسی‌های لازم مشخص شد این تانکرها حامل ۱۰۰ هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز قانونی می‌باشند.

فرمانده انتظامی استان فارس با بیان اینکه در این خصوص ۵ متهم دستگیر شدند، افزود: قاچاقچیان این تانکرها را از سایر استان‌ها بارگیری و قصد انتقال به استان‌های جنوبی و سپس خارج از کشور را داشتند که شناسایی و توقیف شدند.

وی تصریح کرد: طی ۷۲ ساعت گذشته در مجموع ۵۹۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در استان فارس کشف شده است.

سردار ملکی گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون نیز ۲ میلیون و ۹۳۴ هزار لیتر سوخت فاقد مجوز در سطح استان فارس کشف شده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۸۰ درصد افزایش کشفیات را نشان می‌دهد.

فرمانده انتظامی استان فارس در پایان یکی از اولویت‌های این فرماندهی را برخورد قاطع با قاچاق سوخت و قاچاقچیان عنوان کرد و گفت: مردم می‌توانند اخبار و اطلاعات خود پیرامون فعالیت قاچاقچیان کالا و سوخت را با شماره تلفن ۰۹۶۳۰۰ سامانه ارتباطی پلیس امنیت اقتصادی اعلام نمایند.