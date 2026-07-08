کشف محموله ۱۰۰ میلیارد ریالی کالای قاچاق در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ تیمور دولتیاری، اظهار کرد: مأموران انتظامی پاسگاه گنو شهرستان بندرعباس در ادامه اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با هدف صیانت از تولید داخلی، حین کنترل محور بندرعباس - حاجی‌آباد به یک دستگاه کامیون مشکوک شده و دستور توقف آن را صادر کردند.

وی افزود: مأموران پس از متوقف کردن خودرو و در بازرسی دقیق از آن انواع کالاهای خارجی قاچاق شامل مواد غذایی، البسه، دخانیات، لوازم یدکی خودرو، مواد شوینده و بهداشتی و ابزارآلات را که به صورت غیرقانونی بارگیری شده بود، پیش از توزیع در بازار کشف و ضبط کردند.

جانشین فرمانده انتظامی هرمزگان با بیان اینکه کارشناسان اقتصادی ارزش این محموله را ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، تصریح کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شد.

سرهنگ دولتیاری با تأکید بر عزم پلیس در مقابله با قاچاق کالا، خاطرنشان کرد: قاچاق کالا به اقتصاد کشور آسیب وارد می‌کند و پلیس و دستگاه قضایی با اشراف اطلاعاتی و اجرای طرح‌های مستمر عملیاتی با مخلان امنیت اقتصادی برابر قانون برخورد خواهند کرد.