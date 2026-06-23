ضربه پلیس هرمزگان به شبکه قاچاق سوخت؛ ۲۸۳ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ تیمور دولتیاری در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح برخورد با پدیده شوم قاچاق و صیانت از سرمایه‌های ملی، طرح مشترک عملیاتی با محوریت شهرستان بندرعباس و مشارکت فعال شهرستان‌های رودان، میناب، حاجی‌آباد و پلیس راهور در محدوده شرق استان به مرحله اجرا درآمد.

وی با اشاره به اینکه این عملیات پس از برآوردهای دقیق اطلاعاتی و با اخذ مجوزهای قضایی صورت گرفت، افزود: مأموران جان‌برکف انتظامی با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی و در یک عملیات هماهنگ، موفق شدند ضربه‌ای قاطع به بنیان‌های اقتصادی قاچاقچیان وارد آوردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان هرمزگان خاطرنشان کرد: در جریان اجرای این طرح، ۲۸۳ هزار و ۳۸۰ لیتر سوخت قاچاق به ارزش تقریبی ۱۹۰ میلیارد ریال کشف و ضبط شد.

سرهنگ دولتیاری با تأکید بر تداوم اقدامات پلیس در پاک‌سازی مناطق آلوده، تشریح کرد: در این عملیات مجموعاً ۲۱۶ دستگاه خودروی سبک و سنگین مورد استفاده در امر قاچاق توقیف، ۱۶۶ عدد مخزن نگهداری سوخت جمع‌آوری و ۱۰ محل دپوی سوخت به طور کامل تخریب شد، همچنین با هوشیاری مأموران، یک انشعاب غیرمجاز خط لوله انتقال سوخت شناسایی و با دستور قضایی منهدم گردید.

وی در پایان با بیان اینکه ۲۳ نفر از عناصر اصلی و سوداگران سوخت در این عملیات دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شده‌اند، تصریح کرد: پلیس هرمزگان با تکیه بر عزم راسخ و توان عملیاتی خود، هیچ حاشیه امنی برای قاچاقچیان باقی نخواهد گذاشت و با هرگونه تحرک غیرقانونی که منجر به خروج سرمایه‌های کشور شود، با قاطعیت و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.