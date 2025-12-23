  1. استانها
  2. هرمزگان
۲ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۳۵

۳۵ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در بندرعباس کشف شد

۳۵ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در بندرعباس کشف شد

بندرعباس- فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس از اجرای طرح ضربتی مقابله با قاچاق سوخت و کشف بیش از ۳۵ هزار لیتر گازئیل قاچاق در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اکبر مرادی گفت: در ادامه طرح مقابله با قاچاق سوخت و فراورده‌های نفتی روز گذشته طرح ضربتی پاکسازی مناطق آلوده به قاچاق سوخت با محوریت تیم عملیات و همکاری میدانی پاسگاه‌های تابعه در مناطق روستایی این شهرستان اجرا شد.

وی افزود: در اجرای این طرح که با تلاش‌های همه جانبه طی چند عملیات مسنجم از دو بارانداز و محل دپو جمعاً ۳۵ هزار و ۵۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق کشف و سه دستگاه اتوبوس فعال در قاچاق سوخت توقیف شد.

این مسئول انتظامی اظهار داشت: در این عملیات‌ها ۳ نفر از عاملان اصلی دپو و قاچاق سوخت دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس ضمن تاکید بر جدیت پلیس در اجرای مستمر طرح‌های پاکسازی مناطق آلوده و مقابله مقتدرانه با هرگونه قاچاق کالا، سوخت و مواد مخدر سایر نقاط این شهرستان، ارزش مالی سوخت‌های قاچاق کشف شده در این طرح را بنا به اعلام نظر کارشناسان از اقتصادی ۱۸ میلیارد ریال عنوان کرد.

کد خبر 6699479

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها