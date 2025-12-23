۳۵ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در بندرعباس کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اکبر مرادی گفت: در ادامه طرح مقابله با قاچاق سوخت و فراورده‌های نفتی روز گذشته طرح ضربتی پاکسازی مناطق آلوده به قاچاق سوخت با محوریت تیم عملیات و همکاری میدانی پاسگاه‌های تابعه در مناطق روستایی این شهرستان اجرا شد.

وی افزود: در اجرای این طرح که با تلاش‌های همه جانبه طی چند عملیات مسنجم از دو بارانداز و محل دپو جمعاً ۳۵ هزار و ۵۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق کشف و سه دستگاه اتوبوس فعال در قاچاق سوخت توقیف شد.

این مسئول انتظامی اظهار داشت: در این عملیات‌ها ۳ نفر از عاملان اصلی دپو و قاچاق سوخت دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس ضمن تاکید بر جدیت پلیس در اجرای مستمر طرح‌های پاکسازی مناطق آلوده و مقابله مقتدرانه با هرگونه قاچاق کالا، سوخت و مواد مخدر سایر نقاط این شهرستان، ارزش مالی سوخت‌های قاچاق کشف شده در این طرح را بنا به اعلام نظر کارشناسان از اقتصادی ۱۸ میلیارد ریال عنوان کرد.