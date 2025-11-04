کشف بیش از ۲۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در قصرشیرین

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام کسانی فرمانده انتظامی شهرستان قصرشیرین از اجرای طرح مقابله با قاچاق سوخت و کشف مقادیر قابل توجهی فرآورده نفتی خارج از شبکه در این شهرستان خبر داد.

وی اظهار کرد: در پی اجرای طرح برخورد با قاچاق سوخت، مأموران پلیس با شناسایی چند خودروی حامل سوخت مشکوک، در بازرسی‌های انجام‌شده موفق به توقیف ۱۹ دستگاه خودرو و ۲۶ دستگاه موتورسیکلت شدند.

کسانی افزود: در ادامه عملیات، مأموران ۲۷ عدد مخزن فلزی دوتایی ویژه حمل سوخت را کشف کردند و در مجموع ۲۰ هزار و ۷۷۰ لیتر سوخت قاچاق به ارزش تقریبی ۷ میلیارد و ۶۸۵ میلیون ریال از متخلفان ضبط شد.

فرمانده انتظامی قصرشیرین تصریح کرد: در این رابطه چند نفر دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شدند.

وی در پایان بر تداوم طرح‌های پلیس برای مقابله با قاچاق سوخت و صیانت از سرمایه‌های ملی تأکید کرد.