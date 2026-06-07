توقیف ۴۲ خودروی شوتی سوخت بر در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندهی انتظامی شهرستان بندرعباس اعلام کرد: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران انتظامی بندرعباس با همکاری یگانهای انتظامی شهرستانهای رودان و میناب، طرح ویژهای را در محورهای شرقی استان اجرا کردند.
در این عملیات، تیمهای عملیاتی با بهرهگیری از رصد اطلاعاتی و فنی، ضمن شناسایی محلهای دپوی سوخت و مسیرهای تردد خودروهای سوختبر، موفق شدند ۴۲ دستگاه خودروی شوتی سوخت بر را توقیف و ۴۶ هزار و ۲۵۰ لیتر گازوئیل قاچاق را کشف کنند.
در این اطلاعیه با اشاره به شناسایی و تخریب ۱۰ محل دپوی سوخت در این طرح، خاطرنشان شد: در این عملیات ۶ متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.
فرماندهی انتظامی بندرعباس با تأکید بر استمرار برخورد قاطع پلیس با پدیده قاچاق سوخت، ارزش ریالی سوختهای کشفشده در این عملیات را ۳ میلیارد تومان برآورد کرد و ادامه داد : اجرای اینگونه طرحهای عملیاتی با هدف صیانت از منابع ملی، جلوگیری از خروج غیرقانونی فرآوردههای نفتی و مقابله با شبکههای سازمانیافته قاچاق، بهصورت مستمر و بدون وقفه در دستور کار پلیس قرار دارد.
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