کشف ۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در بهارستان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عسکری‌نیا،ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف ۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در بهارستان خبر داد و اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر نگهداری سوخت قاچاق توسط فردی در این شهرستان، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی غرب استان تهران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی، محل دپوی سوخت در جاده ساوه را شناسایی کردند و با اخذ مجوز قضائی در بازرسی از محل، ۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف شد.

فرمانده انتظامی بهارستان در پایان با اشاره به دستگیری یک متهم در این رابطه، تصریح کرد: فرد دستگیرشده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.