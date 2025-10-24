به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای مرکزی نظارت بر انجمنهای علمی دانشجویی روز شنبه ۲۶ مهر ماه از ساعت ۱۵ الی ۱۷ در دفتر معاونت فرهنگی و دانشجویی با حضور دکتر حبیبی معاون محترم فرهنگی و دانشجویی، مدیران و کارشناسان اداره کل فرهنگی و نمایندگانی از سه معاونت آموزشی، حقوقی و توسعه و منابع انسانی برگزار شد.
در این جلسه با دستورکار بررسی و بازنگری آئین نامه و دستورالعمل اجرایی انجمنهای علمی دانشجویی، اعضای حاضر نقطه نظرات شأن را پیرامون لزوم بازنگری آئین نامه و دستورالعمل بیان کردند.
مسعود حبیبی با تاکید بر اهمیت نقش انجمنهای علمی کشوری و ضرورت انتقال تجربیات فعالان فعلی انجمنهای علمی کشوری به دبیران و اعضای جدید، از توسعه فعالیتهای انجمنهای علمی کشوری حمایت کرد.
سعید بابائی، مدیرکل فرهنگی نیز در این نشست اعلام کرد: دستورالعمل و آئین نامه مربوط به انجمنهای علمی دانشجویی ۱۰ سال پیش نگارش و به دانشگاهها ابلاغ شده است. دستورالعملهایی که در زمان خود پیشرو کارگشا بود اکنون و پس از گذشت ۱۰ سال این نیاز و آمادگی را میطلبد تا با بهره گیری از نظرات کارشناسان و دانشجویان فعال این حوزه و اسناد بالادستی مورد بازنگری قرار گیرد.
در پایان جلسه مقرر شد با دریافت نظرات فعالان این حوزه جلسات بعدی با محوریت بررسی تغییرات در آئین نامهها برگزار شود.
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