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۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۴۰

آیین‌نامه انجمن‌های علمی دانشجویی بازنگری می‌شود

آیین‌نامه انجمن‌های علمی دانشجویی بازنگری می‌شود

جلسه شورای مرکزی نظارت بر انجمن‌های علمی دانشجویی در دفترمعاونت فرهنگی ودانشجویی وزارت بهداشت برگزار و در این جلسه بر لزوم بازنگری آیین‌نامه انجمن‌های علمی دانشجویی تاکید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای مرکزی نظارت بر انجمن‌های علمی دانشجویی روز شنبه ۲۶ مهر ماه از ساعت ۱۵ الی ۱۷ در دفتر معاونت فرهنگی و دانشجویی با حضور دکتر حبیبی معاون محترم فرهنگی و دانشجویی، مدیران و کارشناسان اداره کل فرهنگی و نمایندگانی از سه معاونت آموزشی، حقوقی و توسعه و منابع انسانی برگزار شد.

در این جلسه با دستورکار بررسی و بازنگری آئین نامه و دستورالعمل اجرایی انجمن‌های علمی دانشجویی، اعضای حاضر نقطه نظرات شأن را پیرامون لزوم بازنگری آئین نامه و دستورالعمل بیان کردند.

مسعود حبیبی با تاکید بر اهمیت نقش انجمن‌های علمی کشوری و ضرورت انتقال تجربیات فعالان فعلی انجمن‌های علمی کشوری به دبیران و اعضای جدید، از توسعه فعالیت‌های انجمن‌های علمی کشوری حمایت کرد.

سعید بابائی، مدیرکل فرهنگی نیز در این نشست اعلام کرد: دستورالعمل و آئین نامه مربوط به انجمن‌های علمی دانشجویی ۱۰ سال پیش نگارش و به دانشگاه‌ها ابلاغ شده است. دستورالعمل‌هایی که در زمان خود پیشرو کارگشا بود اکنون و پس از گذشت ۱۰ سال این نیاز و آمادگی را می‌طلبد تا با بهره گیری از نظرات کارشناسان و دانشجویان فعال این حوزه و اسناد بالادستی مورد بازنگری قرار گیرد.

در پایان جلسه مقرر شد با دریافت نظرات فعالان این حوزه جلسات بعدی با محوریت بررسی تغییرات در آئین نامه‌ها برگزار شود.

کد مطلب 6632690
هنگامه فروغی

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