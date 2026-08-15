وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وارد گلستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، شامگاه شنبه با استقبال علی‌اصغر طهماسبی، استاندار گلستان، وارد گرگان شد و سفر دو روزه خود به این استان را آغاز کرد.

این سفر با محوریت بررسی ظرفیت‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، حمایت از زیست‌بوم فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان و شتاب‌بخشی به توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در مناطق مختلف گلستان انجام می‌شود.

در جریان این سفر، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی، نماینده ولی‌فقیه در استان گلستان، دیدار خواهد کرد و با حضور در منزل یکی از خانواده‌های معظم شهدا، از مقام شامخ شهیدان و ایثارگری خانواده‌های آنان تجلیل می‌کند.

نشست با فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، نخبگان و مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان استان نیز از دیگر برنامه‌های هاشمی در گلستان است؛ نشستی که قرار است در آن مسائل، ظرفیت‌ها و مطالبات فعالان این حوزه مورد بررسی قرار گیرد.

حضور در شورای اداری استان از دیگر برنامه‌های سفر وزیر ارتباطات به گلستان اعلام شده است. همچنین طرح‌های توسعه ارتباطات روستایی به صورت متمرکز افتتاح خواهد شد تا بخشی از برنامه‌های توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در مناطق روستایی استان به بهره‌برداری برسد.

سفر دو روزه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به گلستان فرصتی برای بررسی نزدیک مسائل این حوزه، پیگیری مطالبات استان و ارزیابی روند اجرای طرح‌های ارتباطی و فناوری در مناطق مختلف استان خواهد بود.