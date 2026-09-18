غلامی: مسجد و مدرسه باید در کنار یکدیگر شبکه تربیتی محله را شکل دهند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین غلامی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بشاگرد، اظهار کرد: مسجد خانه خداست و باید جایگاه آن در زندگی مردم ارتقا یابد، اما ارتقای مسجد تنها به وسعت، گنبد و گل‌دسته‌های آن نیست، بلکه مسجد باید به عنوان یک قرارگاه فرهنگی در محله مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: مسجد فقط محل نماز و عزاداری نیست، بلکه خانه مؤمن و یک پایگاه مهم فرهنگی و تربیتی است و مدرسه نیز خانه دوم دانش‌آموز محسوب می‌شود، بنابراین این دو نهاد باید در کنار یکدیگر حرکت کنند.

امام جمعه بشاگرد، تصریح کرد: اگر مسجد و مدرسه از یکدیگر فاصله بگیرند، بخشی از آینده‌سازی خود را از دست داده‌ایم و تربیت نسل نو ناقص باقی می‌ماند.

غلامی با اشاره به ضرورت بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی، گفت: پیوند میان مسجد و مدرسه بیش از همیشه ضروری است و باید با فعال شدن حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش، ظرفیت همکاری و هم‌افزایی میان این دو نهاد تقویت شود.

وی ادامه داد: طلاب و معلمان را نباید از این عرصه غافل کرد، آنان که از سرچشمه علم حوزه سیراب هستند، می‌توانند پل مستحکمی میان مسجد و مدرسه باشند.

امام جمعه بشاگرد، بیان کرد: وقتی دانش‌آموز با مسجد مأنوس شود، خانواده‌ها نیز با مسجد و محله ارتباط بیشتری پیدا می‌کنند و معلمان باانگیزه‌تر می‌شوند، در نتیجه مسجد می‌تواند در تحول محله به یک شبکه زنده تربیتی تبدیل شود.

غلامی خطاب به ائمه جماعات، هیئت امنای مساجد و مدیران مدارس، گفت: مسجد را فقط پر از نمازگزار ندانیم و همه دست به کار شویم تا مسجد به محور تحول و تربیت در محله تبدیل شود.

وی افزود: شعار ما باید «مسجد، مدارس، معلمان، اولیا و دانش‌آموزان» باشد و همه این مجموعه‌ها برای تقویت پیوند مسجد و مدرسه تلاش کنند.

جنگ تحمیلی نتیجه ضعف داخلی و محاسبات اشتباه صدام بود

امام جمعه بشاگرد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز آغاز جنگ تحمیلی و هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: با نگاهی کوتاه به تبیین رهبر انقلاب درباره این موضوع می‌توان سه عامل اصلی را در آغاز جنگ تحمیلی مورد توجه قرار داد.

غلامی نخستین عامل را ضعف داخلی ایران، مدیریت ضعیف و ناهماهنگی در رأس فرماندهی و نبود آمادگی نظامی دانست و گفت: عامل دوم، امید قدرت‌های استکباری به سلطه جریان‌های لیبرال و بازگشت منافع از دست‌رفته آنان پس از انقلاب اسلامی بود.

وی ادامه داد: اگر دولت مطابق میل آمریکا عمل می‌کرد، راه برای سلطه و دخالت بیشتر قدرت‌های خارجی باز می‌شد، اما با انتخاب شهید محمدعلی رجایی به‌عنوان نخست‌وزیر، این امید جریان‌های مخالف انقلاب از بین رفت و زمینه برای تحقق اهداف آنان فراهم نشد.

امام جمعه بشاگرد، افزود: علت اصلی و ریشه‌ای حمله به ایران عظمت و هویت انقلاب اسلامی و شکل‌گیری یک انقلاب مردمی، دینی و ضد استکباری بود، انقلابی که قدرت‌های مسلط جهان بر مبنای مادی‌گرایی و بی‌دینی را به چالش کشید.

غلامی، بیان کرد: قدرت‌های جهانی از انقلاب اسلامی و پیام آن برای ملت‌های مسلمان احساس خطر کردند و به همین دلیل تلاش کردند این انقلاب را با هر هزینه‌ای از میان بردارند.

وی با اشاره به نقش صدام در آغاز جنگ تحمیلی، گفت: قدرت‌های جهانی و جریان‌های منطقه‌ای، صدام را تحریک کردند و او تصور می‌کرد می‌تواند با استفاده از ضعف ایران بخشی از خاک کشور مانند خوزستان را جدا کند و پس از آن برای بازپس‌گیری آن باج بگیرد.

امام جمعه بشاگرد، تصریح کرد: صدام تصور می‌کرد با شکست ایران می‌تواند به یک قدرت راهبردی در منطقه تبدیل شود و بر کشورهای عربی از جمله کویت و امارات مسلط شود و به عنوان «آقای مطلق خلیج فارس» شناخته شود.

غلامی، خاطرنشان کرد: شخصیت جنگ‌طلب و جاه‌طلب صدام و حمایت قدرت‌های جهانی از وی زمینه آغاز جنگی نیابتی را فراهم کرد، جنگی که در نهایت با شکست محاسبات صدام و حامیان او همراه شد.

وی افزود: اشتباهات تاکتیکی صدام از جمله اعلام یک‌طرفه لغو قرارداد الجزایر و اعلام الحاق خوزستان، بی‌تجربگی و محاسبات نادرست وی را نشان داد و این اقدامات در نهایت موجب رسوایی او شد.