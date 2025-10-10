امام جمعه بشاگرد: آبخیزداری در بشاگرد توسعه یابد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین غلامی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهرستان بشاگرد با بیان اینکه جبهه مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی و حامیان غربی آن به پیروزی رسیده است، اظهار کرد: رژیم صهیونیستی و آمریکا در هیچ‌یک از اهداف خود طی این دو سال موفق نبوده‌اند و امروز ناچار شده‌اند پای میز مذاکره با گروه‌هایی بنشینند که روزی وعده نابودی آنان را داده بودند.

وی افزود: حقیقت این است که پس از دو سال حملات بی‌امان رژیم صهیونیستی و حمایت تمام‌عیار آمریکا، غرب و حتی برخی کشورهای منطقه، و با وجود کشتار بیش از ۷۰ هزار انسان بی‌گناه و تخریب حدود ۲۸۰ هزار خانه و اماکن عمومی، رژیم دستاوردی جز کشتار و جنایت نداشته است.

امام جمعه بشاگرد در بخش دیگری از سخنان خود و به مناسبت برگزاری اجلاسیه نماز گفت: یکی از راه‌های مهم تربیت سالم، آشنایی جوانان با آموزه‌های دینی است. با نهادینه کردن دین در خانواده، ستون فقرات دین‌مداری در جامعه شکل می‌گیرد. رفتار و گفتار اعضای خانواده، مؤثرترین عامل گرایش جوانان به دین است و بیشتر جوانانی که ایمان خود را حفظ کرده‌اند، در خانواده‌های دیندار رشد یافته‌اند.

وی در ادامه به مطالبه اشتغال از سوی جوانان اشاره کرد و گفت: امروز یکی از مطالبات اصلی ارباب‌رجوع، که عمدتاً جوانان هستند، موضوع اشتغال است. ازاین‌رو، اولویت مسئولان باید به فکر فراهم کردن زمینه اشتغال پایدار برای جوانان باشد. جلب و جذب سرمایه، حمایت از کشاورزان و توجه ویژه به سرمایه‌گذاران از مهم‌ترین زمینه‌های ایجاد اشتغال است.

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامی توسعه صنعت آبخیزداری را نیز یکی از راهکارهای مؤثر برای ذخیره‌سازی آب و افزایش بهره‌وری کشاورزی در شهرستان بشاگرد دانست و خواستار توجه ویژه مسئولان به این حوزه شد.