امام جمعه بشاگرد: مقاومت جریانی فرهنگی در مسیر آزادی و عدالت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین حسین غلامی، در خطبههای این هفته نماز جمعه، با گرامیداشت یاد شهدا، تأکید کرد: بزرگداشت شهیدان مقاومت نهتنها وحدت و انسجام ملت را تقویت میکند، بلکه روحیه ایستادگی در برابر ظلم و سلطه را نیز افزایش میدهد.
وی با بیان اینکه مقاومت صرفاً یک نبرد نظامی نیست»، افزود: این جریان ریشهدار، فرهنگی و ارزشی است که به آزادی ملتها و تحقق عدالت ختم میشود.
آئینهای یادبود شهدا؛ فرصتی برای تبیین فرهنگ مقاومت است
امام جمعه بشاگرد با اشاره به نقش فرهنگی مراسمهای گرامیداشت شهدا گفت: این آئینها، بستری برای تبیین آموزههای مقاومت، ایثار و تلاش برای تحقق آرمانهای آزادیخواهانه است.
وی افزود: در عرصه سیاست نیز، چنین مراسمهایی پیامی قاطع به دشمنان ارسال میکند مبنی بر اینکه تلاش برای تضعیف جبهه مقاومت بیثمر خواهد بود.
نماز جمعه؛ پایگاهی برای ترویج سبک زندگی شهیدان
حجتالاسلام غلامی با تأکید بر لزوم بازخوانی تاریخ مبارزات و معرفی شخصیتهای شهید، تصریح کرد: «نماز جمعه باید به سنگری برای معرفی ویژگیهای شهدا و الگوگیری از سیره آنها تبدیل شود تا فرهنگ زیست شهیدانه در جامعه نهادینه شود.
هشدار درباره شبیخون فرهنگی دشمن
امام جمعه بشاگرد با اشاره به تاریخ معاصر ایران، از تلاشهای رژیم پهلوی در تضعیف هویت فرهنگی ملت ایران انتقاد کرد و گفت: رژیم پهلوی با پشتیبانی استعمار، میکوشید ارزشهای اخلاقی و خانوادهمحور ملت ایران را از بین ببرد. آنان با توجیه ورود زن به جامعه، حذف حجاب و ارزشهای دینی را ترویج میکردند.
وی ادامه داد: اما الگوی زن مسلمان ایرانی، این توطئهها را خنثی کرد و ناکارآمدی مدلهای غربی را که منجر به فروپاشی خانوادهها شدهاند، بهخوبی آشکار ساخت.
لزوم هوشیاری نهادهای فرهنگی و تربیتی
امام جمعه بشاگرد با اشاره به گسترش فضای مجازی از دهه ۷۰، نسبت به برنامهریزی هدفمند دشمنان برای تغییر سبک زندگی در ایران هشدار داد و افزود: دشمنان با راهاندازی شبیخون فرهنگی، در پی فروپاشی فرهنگ عفاف و حیا هستند.
وی در پایان از نهادهای مسئول خواست با هوشیاری وارد میدان شوند و با تقویت نقشآفرینی مساجد، فعالیتهای فرهنگی و تربیتی مؤثر را در دستور کار قرار دهند.
