به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عباس ذاکری امام جمعه شهرستان جاسک در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، عفت و پاکدامنی را از عوامل اساسی سعادت فردی و اجتماعی دانست، افزود: آن را پیوندی میان جامعه مؤمن و حیات طیبه معرفی کرد.

وی با انتقاد از هرگونه بی‌تفاوتی اجتماعی این رفتار را تهدیدی برای ارزش‌های اخلاقی و انسجام جامعه مؤمنان خواند، گفت: با اشاره به تغییر ماهیت جنگ‌ها در جهان امروز جنگ شناختی را ابزار اصلی دشمن برای تسخیر ذهن‌ها و تضعیف اراده ملی معرفی کرد.

امام جمعه جاسک هشدار داد: انتشار اطلاعات نادرست و فشار روانی از مهم‌ترین اقدامات دشمن علیه مردم ایران است.

ذاکری بر ضرورت تقویت روحیه انقلابی، افزایش اراده ملی و پاسخ متقابل رسانه‌ای تأکید کرد، گفت: سفر رئیس‌جمهور آمریکا به سرزمین‌های اشغالی را تلاشی برای بازگرداندن امید به رژیم صهیونیستی توصیف نمود.

وی توسعه صادرات، سرمایه‌گذاری و توجه به تولید داخلی را برای تحقق شعار «ایران قوی» ضروری دانست.

در پایان امام جمعه جاسک با تبریک روز پرستار، شغل پرستاری را همراه با عشق و علاقه به خدمت توصیف کرد، اضافه کرد: برای پرستاران کشور آرزوی سلامتی و موفقیت نمود.