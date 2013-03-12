امام جمعه یکبنی بندر جاسک کشتار مسلمانان پاکستان را محکوم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، راشد بندار ظهر سه شنبه در گردهمایی علمای شیعه و اهل‌سنت شهرستان جاسک گفت: روحانیون باید تلاش کنند وقت آزاد خود را در جهت یک کار با ارزش قرار دهند.



وی ادامه داد: ائمه جماعات باید در بین جوانان باشند و ائمه جمعه‌ نیز در روزهای جمعه از جوانان بخواهند که از تعطیلات عید نوروز به نحو احسنت استفاده کنند.



امام جمعه یکبنی بندرجاسک با اشاره به تلاش دشمن در نهادینه کردن فرهنگ غلط و ناهنجار در میان جوانان گفت: باید با سفارش جوانان به امور معورف و نهی آنها از منکر مانع از به ثمر رسیدن خواسته‌های شوم دشمن شد.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور معاونت فرهنگی دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در امور اهل‌سنت استان هرمزگان از خضور وی در میان علمای شیعه و اهل‌سنت بندرجاسک تشکر کرد.



بندار همچنین با اشاره به کشتار مسلمانان در پاکستان توسط وهابیت گفت: ما کشتار مسلمانان پاکستان را محکوم می‌کنیم و عاملان این جنایت را مسلمان نمی‌دانیم.