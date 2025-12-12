ذاکری: نباید به بهانه نشاط اجتماعی هنجارشکنی‌ را عادی سازی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین عباس ذاکری امام جمعه جاسک در خطبههای نماز جمعه این هفته با تأکید بر ضرورت تقوای الهی، کسب روزی حلال را مهمترین عامل دستیابی به سعادت، آرامش خانواده، نورانیت قلب و استجابت دعا دانست و نسبت به آثار تنگدستی ناشی از بیتوجهی به احکام مالی هشدار داد.
امام جمعه جاسک با توصیه مؤمنان به تقوای الهی اظهار کرد: ترک معصیت و مراقبت از رفتار و گفتار، انسان را در مسیر سعادت قرار میدهد.
وی یکی از مهمترین مصادیق عفت و پاکدامنی را دقت در کسب روزی حلال عنوان کرد و گفت: روزی حلال نشاط در عبادت را افزایش میدهد، سبب استجابت دعاست و به زندگی برکت میبخشد.
ذاکری با اشاره به فرمایشات امیرالمؤمنین (ع) افزود: خوشا به حال کسی که کسبوکارش پاک و حلال است؛ چنین انسانی در مسیر خوشبختی گام برمیدارد.
آثار بیتوجهی به احکام مالی و وظایف شرعی
امام جمعه جاسک تأکید کرد: بیتوجهی به حقوق مردم، کمکاری در شغل، پرداخت نکردن خمس و زکات و ورود اموال شبههناک یا حرام به زندگی، آثار مخربی بر خانواده و عبادت انسان دارد.
وی با بیان اینکه قطع ارتباط با خدا و صلهرحم، قسم دروغ و ظلم اقتصادی از عوامل تنگدستی معرفی شدهاند، گفت: برای رسیدن به روزی حلال باید از شبهات مالی پرهیز و احکام معاملات را بهدرستی فراگرفت.
تشریح بیانات رهبر انقلاب در سالروز ولادت حضرت زهرا (س)
ذاکری در ادامه خطبه دوم، بیانات رهبر معظم انقلاب را مورد اشاره قرار داد و گفت: حضرت زهرا (س) الگوی جامع بشریت در عبودیت، عدالتخواهی، جهاد، همسرداری و فرزندپروری است.
وی با تأکید بر نقش مداحی در انتقال مفاهیم دینی و مقابله با جنگ فرهنگی دشمن افزود: جوانان امروز پیوند خوبی با مداحی دارند و باید از این ظرفیت در برابر هجمه رسانهای دشمن بهره برد.
مقاومت ملی و اهداف دشمن در جنگ رسانهای
امام جمعه جاسک گفت: دشمن امروز بیش از جنگ نظامی، به جنگ رسانهای و فرهنگی تمرکز کرده و هدف اصلیاش تغییر هویت نسل جوان است.
وی با اشاره به ضرورت «آرایش رسانهای متناسب با آرایش دشمن» افزود: نباید تنها در موضع دفاع بود؛ باید ضعفهای غرب را آشکار کرد تا مردم بدانند در آن کشورها چه میگذرد.
ذاکری گسترش جغرافیای مقاومت و شکست راهبردهای رژیم صهیونیستی را از برکات انقلاب اسلامی دانست.
حمایت حکیمانه رهبر انقلاب از دولتها
امام جمعه جاسک با تأکید بر اینکه حمایت رهبری از دولتها یک اصل عقلانی و راهبردی است، اظهار کرد: این حمایت برای جلوگیری از چندپارگی مدیریتی و ایجاد بیاعتمادی در جامعه است؛ نقد نیز باید منطقی و غیرعلنی مطرح شود.
وی با اشاره به مشکلات معیشتی از جمله تلاطم بازار و نرخ ارز، ابراز امیدواری کرد دولت بتواند این مسائل را سامان دهد.
هشدار نسبت به هنجارشکنیهای فرهنگی
ذاکری در بخش دیگری از سخنانش درباره برخی حوادث اخیر در جزیره کیش گفت: نشاط اجتماعی ارزشمند است، اما نباید به اسم آن هنجارشکنی عادیسازی شود. دشمن از همین رخدادها برای جنگ شناختی علیه کشور بهره میبرد.
تحلیل وضعیت منطقه و راهبردهای رژیم صهیونیستی
امام جمعه جاسک با اشاره به ترور یکی از فرماندهان حزبالله تصریح کرد: حزبالله پس از ایران مهمترین قدرت مقاومت است و رژیم صهیونیستی با فشار دیپلماتیک، تهدید نظامی و ترور فرماندهان تلاش دارد آن را تضعیف کند.
وی با بیان اینکه حزبالله به دلیل فشارهای داخلی و سنجش شرایط از اقدام فوری پرهیز میکند افزود: هیمنه پوشالی صهیونیستها فرو ریخته و آنها در عرصه بینالمللی منزوی شدهاند.
پیگیری مصوبات شهرستان و قدردانی از همراهی مردم
ذاکری با اشاره به حضور مسئولان استانی در شهرستان و تصویب برنامههای جدید گفت: امیدواریم با پیگیری جدی مسئولان، مشکلات حوزههای بهداشت، آموزش و خدمات شهری برطرف شود.
نظر شما