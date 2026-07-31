اربعین معیار پیروزی را از غلبه ظاهری به تحقق اهداف الهی تغییر داد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عباس ذاکری امام جمعه جاسک در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به فرارسیدن ایام اربعین سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، اظهار کرد: اربعین امام حسین (ع) درس‌های فراوانی برای امت اسلامی دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها درس تاب‌آوری است.

وی افزود: از مکتب سیدالشهدا (ع) می‌آموزیم که چگونه باید ایستادگی کنیم، مقاومت کنیم و در برابر ظلم و ستم مسیر حق را ادامه دهیم.

امام جمعه جاسک با بیان اینکه امام حسین (ع) با قیام خود معیار پیروزی را تغییر داد، تصریح کرد: معیار پیروزی تنها در بقای ظاهری نیست، بلکه پیروزی واقعی زمانی رقم می‌خورد که اهداف الهی تحقق پیدا کند.

وی ادامه داد: قیام عاشورا هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت به پیروزی رسید، پیروزی کوتاه‌مدت آن در متزلزل شدن پایه‌های حکومت بنی‌امیه و پیروزی بلندمدت آن در گسترش اسلام و ماندگاری مکتب سیدالشهدا (ع) نمایان شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین ذاکری، خاطرنشان کرد: اگر کسی تصور کند امام حسین (ع) در کربلا شکست خورد، برداشت درستی ندارد، زیرا کسی که در مسیر حق و برای تحقق اهداف الهی حرکت می‌کند، شکست‌خورده نیست.

وی گفت: دشمنان امام حسین (ع) تصور می‌کردند با شهادت ایشان راه آن حضرت متوقف می‌شود، اما عاشورا به آغاز یک حرکت بزرگ برای آزادگان جهان تبدیل شد.

امام جمعه جاسک با اشاره به تأثیر مکتب عاشورا در شکل‌گیری انقلاب اسلامی، اظهار کرد: انقلاب اسلامی با تأسی از قیام سیدالشهدا (ع) و فرهنگ ایستادگی در برابر ظلم شکل گرفت و ملت ایران نیز با درس گرفتن از این مکتب، تاب‌آوری و مقاومت خود را نشان داده است.

وی تصریح کرد: یکی از درس‌های بزرگ اربعین حسینی، ایستادگی در مسیر حق با وجود مشکلات و حوادث مختلف است.

حجت‌الاسلام والمسلمین ذاکری، خاطرنشان کرد: پیاده‌روی اربعین حسینی تجسم عینی تاب‌آوری یک ملت است، میلیون‌ها زائر با حضور در مسیر مشایه علاوه بر عشق به سیدالشهدا (ع) با آرمان‌های آن حضرت تجدید بیعت می‌کنند.

وی افزود: آرمان امام حسین (ع) ایستادگی در برابر ظلم، مقاومت در برابر استکبار و نپذیرفتن حرف زور بود و شعار «هیهات منا الذله» بیانگر همین روحیه است.

امام جمعه جاسک در خطبه دوم نماز جمعه با اشاره به تحولات منطقه و ضرورت باز تعریف معادله قدرت، اظهار کرد: اتفاقات اخیر نشان دهنده توانمندی و اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در برابر دشمنان است.

وی افزود: امروز ابتکار عمل راهبردی، زمان، مکان و نحوه درگیری تنها توسط دشمن تعیین نمی‌شود، بلکه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نیز در تعیین معادلات میدان نقش اساسی دارند.

حجت‌الاسلام والمسلمین ذاکری، بیان کرد: هدف جمهوری اسلامی ایران در برابر دشمن شکست همه جانبه آن در عرصه‌های نظامی، اقتصادی و سیاسی است و نشانه‌های این موضوع قابل مشاهده است.

وی با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز، گفت: این منطقه یکی از شاهراه‌های مهم اقتصادی جهان است و بخش قابل توجهی از انرژی دنیا از این مسیر عبور می‌کند.

امام جمعه جاسک، ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت‌های موجود برای دفاع از منافع خود استفاده می‌کند و نیروهای مسلح کشور با اقتدار از امنیت این منطقه صیانت می‌کنند.

وی با بیان اینکه دشمنان از سر استیصال اقدام به هدف قرار دادن مناطق غیرنظامی می‌کنند، تصریح کرد: حمله به مردم بی‌گناه و خانواده‌ها نشانه قدرت نیست، بلکه نشان دهنده ناتوانی و درماندگی دشمن است.

حجت‌الاسلام والمسلمین ذاکری، گفت: مقاومت و ایستادگی در برابر دشمنان مسیری است که ملت‌ها برای حفظ عزت و استقلال خود انتخاب می‌کنند و تاریخ نشان داده است پیروزی از آن کسانی است که در برابر دشمن تسلیم نمی‌شوند.

وی با اشاره به نقش اربعین حسینی در تقویت وحدت امت اسلامی، اظهار کرد: مراسم اربعین الگویی برای افزایش وحدت، همبستگی و استمرار فرهنگ مقاومت در میان مسلمانان و آزادگان جهان است.

امام جمعه جاسک تصریح کرد: حضور میلیونی مردم در راهپیمایی اربعین نمایش بزرگی از اقتدار و وحدت امت اسلامی است و این حرکت عظیم بر پایه عشق، خدمت، معنویت و همدلی شکل گرفته است.