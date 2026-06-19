به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عباس ذاکری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته جاسک، با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، اظهار کرد: انسان باید همواره خود را در محضر خداوند متعال بداند و هرچه ارتباط او با پروردگار نزدیک‌تر باشد، آرامش، سعادت و آینده‌ای روشن‌تر نصیبش خواهد شد.

وی با اشاره به آیات قرآن کریم، افزود: خداوند متعال هشدار داده است کسانی که از یاد و ذکر الهی رویگردان شوند، زندگی سخت و همراه با تنگنا و مشقتی خواهند داشت.

امام جمعه جاسک در ادامه با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، به تبیین آثار و برکات مجالس عزاداری سیدالشهدا (ع) پرداخت و گفت: روایات متعددی از ائمه اطهار (ع) درباره فضیلت گریه بر امام حسین (ع) و حضور در مجالس عزاداری وارد شده است.

وی نخستین اثر این مجالس را حفظ و انتقال پیام نهضت عاشورا دانست و بیان کرد: اگر اشک‌ها، عزاداری‌ها و مجالس حسینی نبود، ممکن بود حادثه کربلا به مرور زمان به فراموشی سپرده شود، اما امروز به برکت همین مجالس، پیام عاشورا زنده و پویا مانده است.

ذاکری با بیان اینکه مجالس حسینی بستری برای ترویج معارف اسلامی و آشنایی مردم با دین حقیقی است، تصریح کرد: شرکت‌کنندگان در این مجالس از بصیرت و آگاهی بیشتری نسبت به مسائل اعتقادی، فرهنگی و اجتماعی برخوردار می‌شوند.

وی همچنین با اشاره به فضیلت گریه بر سیدالشهدا (ع)، اظهار کرد: اشک بر امام حسین (ع) زمینه‌ساز مغفرت الهی و تقویت پیوند عاطفی و معرفتی با فرهنگ عاشورا است، فرهنگی که بر پایه عدالت‌خواهی، ظلم‌ستیزی و دفاع از حق بنا شده است.

خطیب جمعه جاسک مجالس عزاداری را دانشگاه بصیرت و دشمن‌شناسی توصیف کرد و گفت: این محافل نقش مهمی در تربیت نسل جوان، ارتقای شناخت اجتماعی و تشخیص حق از باطل دارند و انسان را در برابر توطئه‌ها و فریب‌های دشمنان هوشیار می‌سازند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت برگزاری روضه‌های خانگی تأکید کرد و افزود: روضه‌های خانگی موجب نورانیت خانواده، تربیت صحیح فرزندان، تقویت صله رحم و افزایش برکات مادی و معنوی در زندگی می‌شود.

امام جمعه جاسک در ادامه به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره تفاهم‌نامه اخیر میان ایران و آمریکا اشاره کرد و گفت: این پیام، راهگشا و حاوی نکات مهمی برای مردم و مسئولان است و بار دیگر ابعاد حکمت، درایت و آینده‌نگری رهبر معظم انقلاب را نمایان ساخت.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب ضمن تأکید بر بی‌اعتمادی به دشمن، دلسوزی و حسن‌نیت مسئولان کشور را نیز مورد توجه قرار داده‌اند که این موضوع بیانگر نگاه جامع و واقع‌بینانه ایشان به مسائل کشور است.

ذاکری تصریح کرد: حمایت رهبر معظم انقلاب از دولت منتخب مردم در چارچوب قانون و مصالح کشور، نشان‌دهنده نقش راهبردی ولایت فقیه در عبور کشور از چالش‌ها و حل مسائل اساسی است.

امام جمعه جاسک در بخش پایانی خطبه‌ها به موضوع مسکن ملی در این شهرستان پرداخت و اظهار کرد: بر اساس اعلام‌های صورت گرفته، قرار است بخشی از واحدهای مسکن ملی در ماه‌های آینده به متقاضیان تحویل شود که این اقدام می‌تواند دغدغه حدود ۳۵۰ خانواده را برطرف کند.

وی با تأکید بر ضرورت تسریع در روند تکمیل و تحویل واحدها، افزود: مسئولان باید با حساسیت و جدیت بیشتری این موضوع را دنبال کرده و از ایجاد نگرانی و مشکلات بیشتر برای متقاضیان جلوگیری کنند.

ذاکری با بیان اینکه مطالبات مردم نباید نادیده گرفته شود، گفت: لازم است دغدغه‌ها و نگرانی‌های متقاضیان شنیده شده و برای رفع آنها اقدامات عملی و مؤثر انجام شود.

وی ادامه داد: جلسات مرتبط با پروژه‌های مسکن ملی زمانی اثربخش خواهد بود که متقاضیان و افراد ذینفع نیز در آن حضور داشته باشند تا مطالبات مردم به صورت مستقیم به گوش مسئولان برسد.

امام جمعه جاسک با انتقاد از نبود شفافیت کافی در برخی بخش‌های این پروژه‌ها، خاطرنشان کرد: متقاضیان حق دارند از جزئیات قراردادها، تعهدات پیمانکاران و امکاناتی که قرار است تحویل بگیرند مطلع شوند.

وی تأکید کرد: اطلاع‌رسانی مستمر و شفاف درباره روند اجرای پروژه‌های مسکن ملی می‌تواند بخش مهمی از نگرانی‌های مردم را کاهش داده و اعتماد عمومی را تقویت کند.

ذاکری همچنین اعلام کرد: تریبون نماز جمعه آماده حضور مسئولان برای ارائه توضیحات و پاسخگویی به مطالبات مردم است و مدیران مرتبط می‌توانند از این ظرفیت برای تشریح روند اجرای پروژه‌ها استفاده کنند.

امام جمعه جاسک در پایان بر ضرورت پیگیری مستمر موضوع مسکن ملی، رفع موانع اجرایی و تسریع در تحویل واحدها به متقاضیان تأکید کرد.