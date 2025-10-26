به گزارش خبرگزاری مهر، اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا امروز یکشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سی بی اس بار دیگر به تکرار مواضع روسیه هراسانه خود پرداخت.

وزیر خزانه داری آمریکا در این خصوص ادعا کرد: تحریم‌ها علیه روسیه یک کارزار فشار حداکثری است که موفق خواهد شد و ما می‌توانیم درآمد نفتی مسکو را به میزان قابل توجهی کاهش دهیم. … اگر به تک تک موضع گیری های مسکو نگاه کنید، به نظر می‌رسد که آنها از این مسأله استفاده می‌کنند، ما اقتصاد را در برابر این [ویروس] ایمن کرده‌ایم. خب، آنها اقتصاد را ایمن نکرده‌اند. درآمد نفتی آنها نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد کاهش یافته است.

اسکات بسنت مدعی شد: من گمان می‌کنم که این موضوع می‌تواند درآمد مسکو را ۲۰ یا ۳۰ درصد دیگر کاهش دهد!