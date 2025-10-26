ابراز آمادگی فرانسه برای اعزام نیرو به اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، پیِر شیل، رئیس ستاد کل ارتش فرانسه اعلام کرد که این کشور آماده است تا در صورت برقراری آتش‌بس بین روسیه و اوکراین، از سال آینده نیروهایی را به عنوان بخشی از تضمین‌های امنیتی پیشنهادی حامیان غربی کی‌یف، به اوکراین اعزام کند.

شیل که در برابر کمیته دفاع مجمع ملی فرانسه سخن می‌گفت، با اشاره به رزمایش بزرگ اوریون ۲۶ به رهبری فرانسه که به گفته او هماهنگی میان نیروهای ناتو را به بوته آزمایش خواهد گذاشت، اضافه کرد که سال آینده «با ائتلاف‌ها مشخص خواهد شد.»

وی افزود: ما آماده‌ایم تا در صورت لزوم، در چهارچوب ضمانت‌های امنیتی، برای حمایت از اوکراین نیرو اعزام کنیم.

به گفته وی، ارتش فرانسه قادر است تا همزمان به سه «هشدار» از جمله اعزام احتمالی به اوکراین، پاسخ دهد. فرانسه هم‌اکنون سطح «اضطراری ملی» را با هفت هزار سرباز حفظ می‌کند که قادرند ظرف ۱۲ ساعت تا پنج روز برای ماموریت‌های داخلی یا تعهدات ناتو بسیج شوند.

این اظهارات یک روز پس از آن مطرح شده است که فابین ماندون، فرمانده نیروهای مسلح فرانسه گفت که ارتش این کشور باید برای رویارویی احتمالی با روسیه طی چند سال آینده آماده باشد. وی مدعی شد که روسیه «ممکن است وسوسه شود» تا جنگ اوکراین را به قاره اروپا گسترش دهد؛ ادعایی که مسکو آن را رد کرده است.

مسکو با استقرار نیروهای ناتو در اوکراین به شدت مخالف است و تاکید کرده که جاه‌طلبی‌های کی‌یف برای پیوستن به این ائتلاف نظامی تحت رهبری آمریکا یکی از دلایل اصلی جنگ بوده است.

سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، گفته است که مسکو با تضمین‌های امنیتی برای کی‌یف مخالف نیست، به شرطی که منافع روسیه نیز در آن لحاظ شود.