به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارشی نوشت که شهروندان اوکراینی احتمالاً در زمستان پیش رو با قطعی وسایل گرمایشی و کارخانه‌ها نیز به دلیل افزایش بهای برق، با تعطیلی روبه‌رو خواهند شد.

به نوشته این روزنامه، چند شهر اوکراین پیش‌تر فعال‌سازی گرم‌خانه‌های مرکزی در منازل مسکونی را به دلیل کمبود گاز، به تعویق انداخته‌اند. قطع طولانی تامین گاز و برق برای خانوارها احتمالاً به مهاجرت اوکراینی‌ها می‌انجامد؛ اتفاقی که بیش از پیش اقتصاد این کشور را تضعیف خواهد کرد.

نگرانی‌ها درباره لزوم به تعویق انداختن فصل گرمایش به طور فزاینده‌ای در اوکراین مطرح می‌شود و دولت این کشور تصمیم گرفته است تا دوره گرمایش را یک ماه کاهش دهد و از اول نوامبر تا ۳۱ مارس اقدام به تامین گرمایش کند. به طور معمول، این فصل از اکتبر شروع می‌شود و تا مارس ادامه دارد.